Empiezan a caer medallas para Baja Dynamo

Con Karla Avila y Alondra Amador

ENSENADA.- Karla Avila y Alondra Amador empezaron la cosecha de medallas para las gimnastas del representativo del Baja Dynamo de Ensenada, al arranque del Campeonato Regional de Gimnasia Artística Femenil 2019, que se verifica del 25 al 29 en Culiacán, Sinaloa.

Las primeras en subir al pódium instalado en el Polideportivo "Jesús Alfredo Cuen Ojeda de la universidad Autónoma de Sinaloa fueron Karla Ávila el ganar el all around de la categoría Nivel 6 "C", mientras que Alondra Amador Cruz se adjudicaba el segundo lugar del all around de la categoría Nivel 6 "A".

Karla además de ser la campeona de all around se llevo las medallas de primero en Barras Asimétricas, segundo en Viga, segundo en piso y segundo en Salto.

En tanto que Alondra subió al pódium también para llevarse las preseas de primero en Salto y tercero en Barras.

El representativo del Baja Dynamo de Ensenada aporta 25 gimnastas a la delegación de Baja California que está viendo acción en el Campeonato Regional de Gimnasia Artística 2019.