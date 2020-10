Elogia Nola a compañeros

También opinó sobre afición sandieguina

TIJUANA- Durante la Serie de Comodín de la Liga Nacional, Padres de San Diego hizo historia al utilizar más de ocho pitchers en tres juegos consecutivos durante la postemporada, sin embargo un sólo hombre fue el encargado de permanecer detrás del plato.

Austin Nola, quien se integró al equipo sandieguino durante el plazo de intercambios de la temporada a finales de agosto, fue quien acompañó a los 13 pitchers que tuvieron 26 apariciones combinadas en los tres juegos celebradas en el Petco Park.

"Tan pronto como llegué a esta organización me di cuenta cuántos buenos brazos tenemos y es seguro que lo mostraron", opinó el catcher después del duelo del viernes, "estos muchachos aparecieron y cumplieron todas las expectativas. Me siento orgulloso de ser parte de ello".

Para Nola, no solamente sus compañeros de equipo estuvieron a la altura de las circunstancias, ya que también se mostró gratamente sorprendido por el apoyo brindado por los aficionados de Padres, quienes manifestaron su amor por el club sandieguino en los alrededores del Parque Petco.

"El apoyo de los aficionados es increíble, no me había dado cuenta que la familia de Padres era tan grande, la familia de San Diego es enorme, su apoyo es increíble y no me había dado cuenta que el beisbol es tan grande en el sur de California. Me siento bendecido y agradecido por ser parte de esto", mencionó Nola.