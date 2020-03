Elementos de Xolos no pueden ir a Estados Unidos

Así lo reveló el arquero Lajud

TIJUANA. - "Nos dieron recomendaciones de quedarnos en casa y no cruzar la frontera por precaución. Es un atractivo siempre ir a Estados Unidos desde Tijuana, pero por ahora es mejor esperar", manifestó el arquero de Xolos de Tijuana, Gibran Lajud en entrevista a una reconocida agencia.

Este sábado 28 de marzo se cumplen 13 días que se realizó el último partido de la Liga MX, pues el último cotejo fue el 15 de marzo cuando La Máquina del Cruz Azul venció 1 gol a 0 a Águilas del América.

Respecto a los "Canes Aztecas", su último cotejo fue el 13 de marzo, cuando derrotaron 3 goles a 2 a Tuzos del Pachuca en el Estadio Caliente. Antes, el 10 del mes en curso, Tijuana consiguió su pase a la final de la Copa MX edición 2019-2020 al vencer por global de 7 goles a 3 a Diablos Rojos del Toluca.

Como parte del intentó de detener la propagación de la pandemia del nuevo coronavirus, el sábado 21 de marzo entró en vigor un acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y México de cierre parcial de la frontera en los cuales se permiten viajes esenciales. Las restricciones regirán para los viajes recreativos y turísticos.

"Es duro el cortar el ritmo de vida, sobre todo porque San Diego ofrece atracciones y puntos turísticos que de igual forma se encuentran cerrados, así que aquí o allá la situación tiene que pasar por la fortaleza de todos de salir adelante", comentó el arquero de los "Canes Aztecas".

Reveló que lleva una serie de entrenamiento, aunque "es complejo llevar una sesión de entrenamiento constante y exigente. En mi casa tengo algunos aparatos de gimnasio para hacer fuerza y en el tema de la portería una máquina que me lanza balones para estar en movimiento. No es lo mismo, pero al menos me mantengo en actividad".

Sobre el torneo Clausuras 2020 Lajud indicó en entrevista a la periodista Jessica Zamora "Realmente, sobre todo, de local hubo partidos donde nosotros generamos muchísimas llegadas y no las concretamos y ellos con una o dos llegadas nos hacían un gol y terminábamos empatando el partido. Nosotros seguimos trabajando por la misma línea, afortunadamente en las últimas semanas se consiguió el pase a la final y se logró la victoria en casa que era muy importante también".

"Bueno, si hacemos un análisis en cuanto a la posición en la tabla, ha sido un torneo malo porque no estamos en los primeros lugares, que son los de Liguilla que nos planteamos estar desde la jornada uno. El objetivo era no salir de los primeros ocho lugares en todo el torneo y si lo vemos por esa parte, no ha sido un buen torneo, eso está claro. Si analizas un poco más específico, el funcionamiento del equipo, la solidez defensiva, las oportunidades creadas, creo que ha habido mejoras en el transcurrir de las jornadas; no ha sido el mejor torneo que quisiéramos y se ve reflejado en la tabla de posiciones y a esperar las indicaciones que hay con este paro y volver a trabajar", concluyó.