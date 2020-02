El regidor Vera Invitado a Lanzar la Primera Bola

En el campo Alberto Mancilla

ENSENADA.- El presidente de la Comisión del Deporte del Ayuntamiento de Ensenada fue el invitado especial para lanzar la primera bola en el doble encuentro que celebrarían las selecciones de la Industrial Comercial de Ensenada y Urbana de Mexicali en el campo Alberto Mancillas de Valle Verde.

El regidor Vera, llego puntual a la invitación que le hiciera el dirigente del circuito azul, Daniel Olea en campo Alberto Mancilla donde se desarrollaría la segunda fecha del campeonato estatal de beisbol de Nuevos Valores, para hacer entrega de una caja de pelotas al combinado de la Industrial Comercial.

"Estamos a sus ordenes en el cuarto piso sala de regidores, no solo para el tema deportivo, si no también, para ustedes que son jóvenes por ahí programas de becas, a mí me encanta el beisbol, ya que cuando era más joven los jugué precisamente aquí en esta campo, me toco vestir la franela de Mariscos Bahía, jugando al lado de Armando García, Alberto Mancilla Jr, el Wendy Fernández entre otro excelentes peloteros, así que les deseó la mayor de la suertes en este torneo y échenle muchas ganas jóvenes" les dijo el regidor Vera a los peloteros de la Industrial Comercial de Ensenada.



Minutos más tarde el regidor de la Comisión del Deporte del Ayuntamiento de Ensenada, Raúl Vera Rodríguez subió al montículo del campo Alberto Mancilla para hacer el lanzamiento de la primera bola.