EL FUTBOL DE ENSENADA PIERDE A UN CAMPEÓN "EL CHELOZ" (QEPD)

Golazos deportivos tengan ustedes, primeramente agradezco a dios por la vida, y al periódico El Mexicano por permitirme dirigirme a sus queridos y amables lectores que

Sábado a Sábado gustan leer los Golazos de Rampacampeon. A principios de semana, el Martes a las 01:30 am para ser mas precisos me encontré un mensaje donde un colega periodista me preguntaba que si era cierto que había fallecido nuestro amigo José Luis Villavicencio mejor conocido como "Cheloz" y en automático le respondí: "que no, ni lo mande dios le reitere, enseguida me fui al perfil de su hermano mi querido amigo Guillermo Villavicencio, mejor conocido como "Patuto" y ahí me quede frió, al leer un mensaje de otro amigo futbolista, e inmediatamente me comunique a esa hora con el, solo para confirmar y me quede sin palabras, comprendí como el se sentía, y me despedí con mañana te hablo, colgué... me quede muy deprimido y pensando en nuestro amigo "Cheloz".

El Prof. José Luis Villavicencio González, forma parte de una familia que deportivamente tienen un don, el don de ser triunfadores, guerreros sobre las canchas y el "Cheloz" no fue excepción, lo conocí siempre como rival, siempre nos respetamos y reconocimos como buenos futbolistas, y lo menciono así porque a finales del 2019 en el cumpleaños de su hermano "Patuto'' en un juego amistoso entre amigos le pedí que se tomara una foto conmigo y acepto (foto que ha circulado por las redes sociales y también sale su otro

hermano futbolista "El K'') y al darle las gracias le reitere mi admiración por su calidad técnica para jugar y él me regreso de igual forma la mención.

"El Cheloz" siempre fue un jugador ganador, era de los rivales que no querías toparte en las finales, porque sabias que iba ser muy difícil, quitarles la pelota, así con esa clase se ha destacado la familia Villavicencio, además tenia una forma tan respetuosa hacia los rivales, siempre cabal, serio, y también bromista cuando se requería, después de todo tenía una muy buena educación al ser maestro de profesión.

De esos jugadores que cuando se van, dejan un gran vacío en la cancha, y a muchos nos duele no ver podido convivir mas allá de las canchas con el, porque sin duda era una fina persona, hoy solo se nos adelanta en el camino y quiero a nombre de nuestra organización:

Futbolistas Unidos por el Futbol de Ensenada AC y El Mexicano enviarle nuestro mas sentido pésame a toda la Familia Villavicencio González y deseándoles una pronta resignación a esta irreparable pérdida que vivirá por siempre en nuestros corazones como:

Una leyenda en la historia del futbol de Ensenada.

Ciudad Deportiva Raúl Ramírez Lozano (Ex- Tenista Profesional) En otro tema: Futbolistas Unidos por el Futbol de Ensenada AC, (FUFEAC) agradece siempre el apoyo a Laura Marmolejo, Directora del Inmudere, por su disponibilidad para los futbolistas y el apoyo para construir la base para la estatua del futbolista dentro del campo Nuevo Ensenada.

Además felicitamos a la directora de Inmudere, Laura Marmolejo, por la nueva decisión de poner nombre a la ciudad deportiva que será: Raúl Ramírez Lozano, el mejor deportista que ha dado y nacido en esta ciudad de Ensenada, en la disciplina del Tenis, que es el mejor tenista mexicano de todos los tiempos, ya que participo en los torneos del Gran Prix y

Campeonatos del mundo en los anos 70,s y 80,s, es todo un icono del Tenis Mexicano, y una fina persona, felizmente casado con la Ex-Miss Universo Maritza Sayalero Fernández.

LA HISTORIA DEL FUTBOL SOMOS TODOS!

fufeac@hotmail.com www.facebook.com/fufeac/ rampa_mon@hotmail.com