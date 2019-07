El Fair Play va más allá del deporte

El fair play puede demostrar una actitud que puede ser muy agradable de ver.

Algunas veces el deporte va más allá de una competencia por ver quién es mejor, y tal vez en eso se base cualquier disciplina en la que se desempeñan los atletas, pero quizá no siempre vemos la parte humana del deportista que con el fair play puede demostrar una actitud que puede ser muy agradable de ver.

La figura pública de un deportista será recordada no sólo por el legado que deje, ya sea por logros obtenidos o por los records que haya roto, sino también por el comportamiento que tuvo en momentos en los que no sólo él se vio afectado, también su adversario.

No hay que olvidar que el deportista puede ser el ejemplo para las futuras generaciones que desean ser parte del deporte en cualquier disciplina.

El fair play no siempre se ve, pero cuando se da, la admiración del público seguramente no pasa desapercibida y mucho menos hoy en día, que en las redes sociales se puede ver cualquier acontecimiento de este tipo que sin duda, generaría infinidad de reacciones.

El deporte genera entretenimiento, competencia, amor, sufrimiento, celebración, pero algo que también podría generar, es que cuando dé la oportunidad, se busque sinceramente el juego limpio.