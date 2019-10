Dovalinas sigue escalando en las posiciones

Del Grupo B del softbol de Los Barrios

MANEADERO.- La escuadra de las Dovalinas consiguieron par de triunfos ante los equipos de Cobras y Yaquis respectivamente para seguir con ascenso dentro de la tabla de posiciones del Grupo B del torneo denominado "Armando Ayala 2019" de softbol de Los Barrios de Maneadero.

Con este par de victorias conseguidas por Rosa Hernández y Ana Zavala las Dovalinas llegan a 8 triunfos a cambio de 3 descalabros y están posicionadas en la tercera posición debajo de las Cachorras del tienen 9 victorias y 6 derrotas y del líder Yaquis que suma 9 triunfos y 5 descalabros.

Tabla de Posiciones

Grupo B

EQUIPO JJ JG JP

1.- Yaquis 14 9 5

2.- Cachorras 15 9 6

3.- Dovalinas 11 8 3

4.- Cobras 12 4 8

5.- Yankees 12 3 9

JUEGOS DE LA JORNADA 20

Campo Manuel Mercado

Jueves

18:30 Piménteles vs Marlins Grupo E

20:00 Dovalinas Girls vs Cobras Grupo B



Domingo

08:00 Chileras vs Marineras

Campo Arroyo

08:00 Cachorras vs Dovalinas Grupo B

10:00 Dovalinas vs Piménteles Grupo E

12:00 Parcela 50 vs Hernández Grupo A

14:00 Marineras vs Leonas Grupo A

16:00 Yaquis R vs Avalos Grupo E