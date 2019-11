Día de récord en "Noches de Boxeo"

Monroy González tiene velada este sábado

TIJUANA. - El día llegó. Este sábado 30 de noviembre "Noches de Boxeo" llegará a su edición XXIX, todas presentadas por Promociones González, de Monroy "Muñeco de Oro" González, con ello estará rompiendo su record de funciones profesionales en un mismo año.

La empresa de Promociones González estará llegando a 12 eventos en este mes, entre las peleas más interesantes que tendrá será el duelo entre Scott Alexander y Derek Cárdenas a seis vueltas en peso completo.

Scott se presenta con un palmarés de 14 victorias de las cuales 8 han sido antes del límite con 2 empates para 72 rounds como boxeador profesional y un porcentaje de nocaut de 42.11.

Cárdenas tiene números de 5 victorias de las cuales 4 ha ganado por nocaut con 5 descalabros sin empates para 26 rounds como boxeador profesional y un porcentaje de nocaut de 40.

Derek viene de vencer por decisión unánime a Alejandro Garduño el pasado 23 de agosto, mientras que Alexander viene de caer por decisión mayoritaria ante Travis Kauffman.

Derek buscará su segunda victoria de su carrera ante peleadores no nacidos en México, la primera fue ante Zachariah Bouaziz por nocaut en el Gimnasio Independencia el 15 de julio del 2017.

Peleas de la velada

Scott Cárdenas vs. Derek Cárdenas

James Power vs. Camilo Rojas

Johnathan Q vs. Brandon Ramirez

Christopher Ríos vs. Aldo Miguel

Gerardo Huerta vs. Irvin Canela

Rudy Ochoa vs. Luis González

Manuel Santos vs. Oscar Cano

José Salinas vs. José Sillas

Jalen Walfer vs. Cristian Vizcarra

Dee Jay vs. Jesús Aguirre

David Tubs vs. Román López

Alex González vs. Víctor Mandujano

Malyk Birdsog vs. Daniel Valenzuela

Eduardo Peña vs. Gerardo Valdez

Jeff Tabrizi vs. Luis Bojórquez