CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 5 .- Deshaun Watson se convertirá el jugador mejor pagado de la NFL, incluido Patrick Mahomes.

Los Texans de Houston extendieron el contrato de su quarterback por los próximos cuatro años y 160 millones de dólares, 111 mdd garantizados, con un salario de 39 millones fijos, confirmó Ian Rapoport.

A pesar de que no es una década y 503 mdd, como Kansas City amarró a Mahomes, los cheques por campaña serán mayores para el egresado de la Universidad de Clemson, seleccionado en el mismo Draft que su homólogo de los Chiefs (2017).

Watson, quien ascendió a la NFL tras conquistar el Campeonato Nacional de la NCAA, fue el pick 12 global, mientras que Mahomes –egresado de Texas A&M– fue el 10.

"No podría estar más agradecido y honrado por firmar un contrato a largo plazo con Houston, una ciudad que he aprendido a amar y ya puedo llamar mi casa", escribió el pasador en un comunicado.

El QB también agradeció a su madre por "siempre ser mi roca y decirme que todo era posible. Desde pequeño me enseñó que no importaba el tamaño de los obstáculos, uno siempre debía seguir intentando".

En cuatro campañas como profesional, Deshaun (24 años de edad) suma 9 mil 716 yardas, 71 touchdowns y 29 intercepciones; su efectividad es del 67 por ciento, además de tener mil 233 yardas por acarreo. En Playoffs, Watson tiene un registro de una victoria y dos derrotas.

De acuerdo con Adam Schefter, al sumar su contrato de novato, el convenio con los Texans se extiende hasta los 177.54 millones de dólares.