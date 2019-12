Deportivo Parientes ante Juventus

En duelo de invictos del Dominical 7

ENSENADA.- El Deportivo Parientes y Juventus tienen su cita pactada este día en punto de las 12 del medio día en la cancha de la unidad deportiva de Pórticos, para ver quien continúa invicto dentro del torneo Dominical 7 Varonil del torneo de La Nueva liga de Futbol de Pórticos Del Mar.

Otros que estarán exponiendo su calidad de invictos son el Deportivo Lucho que llevara de rival al Deportivo Águilas y el equipo de Uzamaky enfrentando a los aguerridos del Fénix FC.

La ronda que es la tercera fecha del certamen constara de 10 partidos a jugarse a partir de las 12 del medio día.

Cancha Pórticos

12:00 Deportivo Parientes vs Juventus

12:40 Deportivo Lucho vs Deportivo Águilas

13:20 Deportivo Games vs Taller Ángeles

14:00 Karma Organics vs Galaxy

14:40 Deportivo Navolato vs Vicar

15:20 Uzumaky vs Fénix FC

16:00 Xcarte vs Chelsea

16:40 Monsters vs León

17:20 Mineros vs Los Punkos

18:00 Nueva Era vs Benfica