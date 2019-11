¡Dejarán todo en el ring!

TIJUANA. - Con la mente puesta únicamente en la victoria y, por ende, brindar espectáculo, los protagonistas de la histórica velada "Fight Night At The Border" que organiza JAB Promotions en el Quartz Hotel Tijuana adelantaron que dejaran todo en el ring. Frank Carrillo, presidente de JAB Promotions, resaltó el cartel que presenta este viernes 15 de noviembre, dado que cada una de las peleas son niveladas y, por lo tanto, no hay un claro favorito para salir con la mano en alto, a pesar de que varios son de su empresa.

"En mi empresa queremos boxeador con un record real, así que nuevamente les ponemos una prueba, dado que en el 2020 viene la internacionalización para cada uno de ellos. Les adelantó que varios estarán peleando por cetros mundiales", explicó Carillo en la rueda de prensa. Recordó que la función será en el Salón Diamante del Quartz Hotel Tijuana, a partir de las 19:00 horas.

Comentó que la pelea estelar será entre Esteban "Chuky" García y Juan "Perro" Guzmán, en una pelea pactada en las 144 libras, es decir, el peso ideal de ambos boxeadores. "Yo espero una pelea de choque, así que los que van a salir ganando es la gente que asista", comentó Guzmán.

"La característica que tiene Juan y yo es que sacamos la mejor versión de cada uno cuandom sufrimos daño, así que será una gran pelea entre dos pugilistas que simplemente nos saben lo que es rendirse arriba del ring", manifestó García. Esteban llega invicto con un palmarés de 13 victorias de las cuales 6 han sido antes del límite, mientras que Juan arriba con números de 12-1-1, 8 Ko´s. En la pelea semifinal, Oluwafemi "The Eagle" Oyeleye radicado en San Diego, pero nacido en Nigeria, peleará ante Néstor Fernando "La Chispa" García a 8 vueltas en peso Superwelter.

El nigeriano arriba invicto con un palmarés de 11 triunfos de las cuales 5 han sido antes del límite sin derrotas ni empates, mientras que García tiene palmarés de 23-18-1, 17 Ko´s.

Peleas de la velada

Esteban García vs. Juan Guzmán

Oluwafemi Oyeleye vs. Néstor García

Vicente Portillo vs. Sergio Hernández

Abraham Rodríguez vs. Juan Carlos Tadeo

Junior Cuadrado vs. Oscar Barajas

Marcos Ramón Vázquez vs. Iván Buelna

Tania Enríquez vs. Tania García

Alejandra Guzmán vs. Marías de Los Ángeles

Diego Alemán vs. Marcos Antonio García

Ricardo Urías vs. Jaziel Barbosa