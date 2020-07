Define González actividades para su regreso

La velada será este sábado

TIJUANA. - No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se llegue y este sábado 25 de julio será el esperado regreso de Promociones González, que preside Monroy "Muñeco de Oro" González, teniendo como sede Papas and Beer de Playas de Rosarito.

Sin embargo, las actividades iniciarán este jueves, a las 17:00 horas con los exámenes de Covid-19, mientras que el viernes 24 de julio, a las 11:00 horas, será la revisión médica y pesaje por parte de la Honorable Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas de Playas de Rosarito, que encabeza Antonio "Cañas" Lozada.

La velada iniciará en punto de las 16:00 horas y, como serán 14 peleas, serán tandas de cuatro y tres peleas, para que no estén todos los peleadores dentro del evento.

La velada será transmitida por AYM Sports, Televisa Regional, Plataforma del CMB, así como la página de Facebook de Spor Tijuana Box, de Pedro.

Una de las peleas más atractivas que tendrá la velada es el duelo entre Jorge Miguel "Chiquito" Hernández en contra de Cristopher Ríos a cuatro vueltas en peso Supermosca.

El pugilista "Chiquito" tiene 19 peleas como profesional para 70 rounds y un porcentaje de nocaut de 21.05 y estará teniendo su primera pelea del año.

Ríos tiene palmarés de 5 victorias de las cuales 4 han sido antes del límite sin derrotas ni empates para 13 rounds como boxeador profesional.

Otro de los que verá acción en el evento es Miklo Arnold, quien tendrá su segunda pelea profesional, luego de perder en su primera combate ante Omar Daniel Rojas, el pasado 13 de marzo.

Corben Page también verá acción, quien se presenta con un palmarés de 26 peleas para 107 rounds como boxeado profesional.

También verá acción Itzel Jocelin Espinoza, quien debuta ante Merari Vivar en duelo que promete.