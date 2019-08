Da muestra Luis Urías de potencial ofensivo

Comienza a responder en MLB

TIJUANA- A casi cuatro semanas de que fuera convocado de nueva cuenta a Ligas Mayores, el mexicano Luis Urías comenzó a dar muestra de su potencial ofensivo en los dos juegos más recientes que Padres de San Diego disputó como local, lo que podría contribuir a que el sonorense se establezca como el segunda base del equipo.

En los dos últimos enfrentamientos contra Rays de Tampa Bay, Urías fue pieza clave en la producción de carreras del club sandieguino, al conseguir un doblete que limpió las bases, un doblete productor de dos carreras y al remolcar una carreras tras ser golpeado por un lanzamiento.

"Cuando puedo batear las bolas rápidas al jardín derecho y reaccionar con los pitcheos hacia la izquierda, allí es cuando estoy en mi mejor versión", comentó el nativo de Magdalena de Kino, quien pasó parte de la temporada en la sucursal Triple-A El Paso.

El jugador de 22 años se desempeñó como campocorto en el duelo del pasado miércoles y repitió dicho rol ayer en el primer juego de la serie contra Phillies de Filadelfia, en el que también tuvo el primer turno en el orden de bateo. Antes de dicho duelo, el mexicano presentaba números de .355/.487/.452 desde principios de agosto.

"Este es un juego difícil", señaló Urías, "Siento que cuando no estás jugando es aún más complicado, pero me siento muy agradecido por la oportunidad que me están brindando en este momento". El joven tuvo su primera oportunidad en Grandes Ligas a finales de la temporada pasada, pero una lesión en el tendón de la corva le dejó fuera de actividad después de 12 días como ligamayorista. (AMS)