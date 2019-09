¡Cumplen con La romana!

Hoy la velada en la Arena Big Punch

TIJUANA. – Los protagonistas de la velada de boxeo profesional que se llevará a cabo hoy en la Arena Big Punch bajo el sello de War Boxing Promotions de Ernesto Neri no tuvieron problemas en La romana, así que todo quedó listo.

La pelea estelar será entre Emilio Bojórquez y Daniel Armando Valenzuela, los cuales se verán las caras a 6 vueltas en peso pactado de 147 libras.

Emilio tiene actualmente un palmarés de 21 victorias de las cuales 15 han sido antes del límite con 2 descalabros sin empates.

Se encuentra en su campaña de regreso en la cual ya peleó el pesado 13 de julio ante Miguel Villalobos al que derrotó por nocaut.

Daniel Armando Valenzuela cuenta con palmarés de 36 victorias de las cuales 21 han sido antes del límite con 38 descalabros y 2 empates para 286 rounds como boxeador profesional y un porcentaje de nocaut de 28.

En la pelea semifinal, Luis Ángel "Bofo" Viedas se medirá a Artemio García a ocho rounds en peso pactado de 60 kilógramos. El primero tiene números 24-9-1, mientras que el segundo cuenta con 23 peleas profesionales.

Peleas de la velada

Luis Ángel Viedas vs. Artemio García

Emilio Bojórquez vs. Daniel Valenzuela

Cristian Olivas vs. Joel Juárez

Ángel Bárcenas vs. Emanuel Africano

Alexander Castro vs. Yahir Mendoza

Rafael Ríos vs. Román Borquez

Joshua Conley vs. Luis Bojórquez

Erick González vs. José Aguirre

Jorfe Vázquez vs. Alfonso Ramírez