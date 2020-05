Cumple meta de recaudación Apoyemos a Tijuana y This About Humanity

La meta que se habían fijado la iniciativa Apoyemos a Tijuana en una importante alianza binacional con el organismo This About Humanity

TIJUANA.- La meta que se habían fijado la iniciativa Apoyemos a Tijuana en una importante alianza binacional con el organismo This About Humanity, para hacer un esfuerzo de recaudación tripartito con el objetivo de recaudar $150,000 dólares, pudo llegar con una inédita rapidez a su meta, recaudando $50,000 por gente generosa que aportó de todo el mundo, principalmente de Estados Unidos pero también de lugares tan distantes como Inglaterra y Suecia.

La meta era recaudar $50 mil dólares por la gente, para ser empatados en un esfuerzo 2:1 Mat-ching Grant, con fondos de This is About Humanity y otro similar de Apoyemos a Tijuana. Este esfuerzo fue gracias a los esfuerzos de difusión de ambas entidades, destacando en especial la red de personas públicas y celebridades en Estados Unidos, que apoyaron esta causa por Tijuana.

Celebridades como Kim y Kourtney Kardashian, la Dra Deepika Chopra, el beisbolista Chase Utley, la actriz chilena María Camargo, entre muchos otros actores e influencers, que apoyaron donando y difundiendo en sus redes, sumando un alcance mayor a 150 millones de usuarios en las redes sociales.

¨En estos momentos es clave que la comunidad conjuntamente con movimientos y asociaciones civiles como lo son This is About Humanity y Apoyemos a Tijuana colaboren para maximizar la recaudación de fondos así como optimizar el impacto de sus esfuerzos. La rapidez con la cual logramos nuestra meta refleja cuán innovadora y efectiva nuestra campaña de empate 2:1, así como el interés y la generosidad que tienen nuestros seguidores y la ciudadanía en estas singula-res oportunidades para apoyar a nuestra querida ciudad de Tijuana¨ comenta Yolanda Selene Walther-Meade, una de las fundadoras de la organización This is About Humanity, quienes desde hace 2 años han realizado muchas actividades humanitarias para ayudar a la gente de la frontera.

¨Si no es por gente comprometida como Yolanda Selene Walther-Meade y a su equipo, nuestra iniciativa e iniciativas como la nuestra no tendrían suficiente impacto para hacer la diferencia. Nuestro más profundo agradecimiento para This is About Humanity y toda su red de amigos, por este gran logro para la gente de Tijuana¨ lo comenta Christian Carrillo, fundador de Apoyemos a Tijuana, profundamente emocionado por la respuesta de la gente.

Gracias a esta fuerte difusión por gente comprometida con salvar vidas tijuanenses, Apoyemos a Tijuana podrá continuar con sus 2 metas: Abastecer a 500 médicos y personal de salud en hospi-tales públicos, con materiales de protección médica, así como todos los insumos que requerirá el hospital auxiliar Covid19 que contará con alrededor de 100 camas. Entre las compras que se reali-zan para abastecer y cuidar al sector salud, se encuentran materiales como guantes, gafas, cubre-bocas N95, mascarillas, y muchos otros más materiales de una extensa lista, la cual está publica-da en el sitio web de la iniciativa de Tijuana.

Este esfuerzo binacional, al igual fue apoyado como canal para recibir las donaciones, mediante la plataforma de la ICF (The International Community Foundation) con quienes ya en su capítulo Mé-xico, la iniciativa tijuanense ha venido trabajando en los esfuerzos de recaudación.

Este es un ejemplo más de cuando los ciudadanos, organizaciones y empresas, se unen ante una situación como esta pandemia, pero donde la volunt