Cuenta Cetys con prospectos de nivel internacional en voleibol

TIJUANA- Los equipos de voleibol de Cetys, y que son parte del Campeonato Universitario "Telmex Telcel", están integrados de un selecto talento joven con un futuro prometedor en este deporte. Por citar dos ejemplos, hay que mencionar a Izabella Ceratti y Jorge Hernández.

Empezando con Izabella, nacida hace 16 años en Los Ángeles, California, han sido 12 suficientes meses para demostrar su progreso frente a la red. No solo durante el pasado "Final Four" en Monterrey, Nuevo León, sino también con la Selección Mexicana en el Campeonato Mundial Femenil Sub-18 en El Cairo, Egipto.

"Duré mucho tiempo concentrada con la Selección para tratar de ganarme un lugar y se pudo, estoy muy contenta por la experiencia -dijo la naturalizada mexicana en breve entrevista-. Fue un torneo donde se aprende mucho, pero también se disfruta; estoy muy agradecida con CETYS porque se han abierto puertas para desarrollarme en el voleibol".

- Dos victorias ya en la competencia. ¿Cómo sientes el ánimo de Zorros Femenil?

"Estamos echándole muchas ganas, nuestro objetivo de volver al 'Final Four' es muy claro; tenemos material humano para superar lo hecho en la campaña pasada. También queremos competir en Juegos Nacionales CONADEMS. Hay mucho por hacer y queremos que la comunidad CETYS confíe en nosotras, la esperamos este fin de semana en la grada", agregó.

Parte del equipo ideal

Por otro lado, Jorge tiene ya palmarés que incluye un título nacional de CONADEIP, miembro del "Equipo Ideal" del "Final Four 2019", campeón nacional Juvenil "C" de voleibol de playa, medallista de bronce en Juegos Nacionales CONADEMS y seleccionado mexicano en el Mundial Sub-19 que se celebró en Radés, Túnez.

"Al principio me sentí muy nervioso porque se trataba de un Mundial, no es cualquier cosa -aseguró el bajacaliforniano nacido en 2003-. Pero ya en el torneo me sentí más seguro y creo que lo encaramos bien. Fue una buena experiencia donde se aprende mucho para corregir errores y valorar aciertos. Me queda otra oportunidad en Sub-19 y ojalá me vuelvan a convocar".

- Luego de cuatro juegos, ¿qué necesitan Zorros Varonil para crecer en el presente torneo?

"Pienso que debemos estar más unidos esta vez. Nos hizo falta una serie de partidos de preparación, se reflejó en la primera fecha en Nuevo León. Estar en casa ahora es una gran oportunidad para obtener más victorias y, por tal motivo, hemos entrenado mucho más duro. A la afición le prometemos darlo todo en nuestra cancha", concluyó.

Ceratti y Hernández son jóvenes prospectos del voleibol mexicano y defienden los colores de CETYS. Desde mañana y hasta el 13 de octubre pisarán las duelas del Gimnasio-Auditorio "Rodrigo Valle Hernández" y del Centro de Alto Rendimiento, donde tratarán que sus respectivos equipos sigan escalando peldaños en el Campeonato Universitario "Telmex Telcel".