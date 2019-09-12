CRIXUS MMA llega a Tijuana
Tijuana B.C .- 12 de Septiembre de 2019._ Con una espectacular presentación, este miércoles 11 de Septiembre se llevó a
cabo la ceremonia oficial del pesaje de los primeros combates de CRIXUS MMA, los cuales tendrán su presentación estelar este mismo jueves 12 de Septiembre con la primera función que se llevará a cabo en Plaza de Toros Caliente en la Frontera Norte de México.
Con la presencia del Presidente de CRIXUS MMA, Juan Carlos Cárdenas, uno a uno se presentaron los 24 peleadores que formarán parte de la inauguración del evento. Los combates principales de esta primera función corresponden a los choques entre el tijuanense Manuel "El Loco" Torres y el nativo de Costa Rica, Carlos "Changuito" Calvo, quienes
conforman la pelea co-estelar. La pelea estelar estará protagonizada por el mexicano Erick "Perry" Montaño de la CDMX, y el brasileño Sydney Machado.
A continuación presentamos el pesaje oficial realizado este miércoles
en Tijuana:
CRIXUS MMA & MUAY THAI EVOLVED 01
PLAZA DE TOROS CALIENTE – TIJUANA, MX.
JUEVES – SEPTIEMBRE 12, 2019
PESAJE OFICIAL / MIÉRCOLES 11 SEPTIEMBRE 2019 PESO LBS.
PELEA 12 – 170 LBS. MMA PESO WELTER / PELEA ESTELAR
SYDNEY MACHADO (10-7) SYDNEY MACHADO BJJ, RIO DE JANEIRO, BRZ.
VS. 169.7 LBS.
ERICK "PERRY" MONTAÑO (7-6) BONEBREAKERS TEAM, CDMX, MX. 169.7 LBS.
JUECES: MANOLO HERNANDEZ – MARCO SOTO – GUILLERMO FIGUEROA
REFERI: GABRIEL PALOMARES
GANADOR:
PELEA 11 – 155 LBS. MMA PESO LIGERO / PELEA CO-ESTELAR
CARLOS "CHANGUITO" CALVO (6-0) ZOO SQUAD, COSTA RICA VS. 153.6 LBS.
MANUEL "EL LOCO" TORRES (9-1) DELINCUENTES MMA, CHIHUAHUA, MX. 147.7
LBS.
JUECES: MANOLO HERNANDEZ – ALFREGO RUELAS – VICTOR REVELES
REFERI: FERNANDO SALAS
GANADOR:
PELEA 10 – 155 LBS. MMA PESO LIGERO
SEBASTIAN "PITBULL" PIEDRAHITA OROZCO (5-0) MMA COLOMBIA, MEDELLIN,
COLOMBIA. VS. 145 LBS.
CARLOS BRISEÑO (7-1) BONEBREAKERS TEAM, CDMX, MX. 145.0 LBS.
JUECES: MANOLO HERNANDEZ – ALFREGO RUELAS – VICTOR REVELES
REFERI: GABRIEL PALOMARES
GANADOR:
PELEA 9 – 155 LBS. MMA PESO LIGERO
ERIK IVAN CASTRO (2-0) PRINCE MMA GYM, TIJUANA, MX. VS. 154.3 LBS.
JOSE RUELAS (4-4) LUDUS FIGHT TEAM, ROSARITO, B.C., MX. 156.0 LBS.
JUECES: ALFREGO RUELAS – MARCO SOTO – GUILLERMO FIGUEROA
REFERI: FERNANDO SALAS
GANADOR:
PELEA 8 – 135 LBS. MUAY THAI EVOLVED
LUIS "PINGA" AGUIRRE ( - ) VICTORY FIGHT CLUB, ENSENADA, MX.
VS. 128.7 LBS.
FABIAN MUCIÑO CASTILLO ( - ) RICHARD CRUZ MUAY THAI, EDO. MEX,
MX. 130.0 LBS.
JUECES: JOSE COBIAN – AARON COTA – FABIAN QUINTANAR
REFERI: EDGARD LOPEZ
GANADOR:
PELEA 7 – 125 LBS. MUAY THAI EVOLVED FEMENIL
MARIANA AVILA PEÑA ( - ) TEAM GUERRA MUAY THAI, CDMX, MX.
VS. 124.3 LBS.
EULIMAR SHADAY AGUILERA MEREGOTE ( - ) DUNAMIS MUAY THAI, EDO.
MEX, MX. 124.3 LBS.
JUECES: JOSE COBIAN – AARON COTA – MARCO SOTO
REFERI: DANIELA MODAD
GANADOR:
PELEA 6 – 135 LBS. MUAY THAI EVOLVED
HECTOR "EL CHINO" VALENZUELA ( - ) 24 FIGHT STUDIO, MEXICALI, B.C.,
MX. VS. 134.0 LBS.
RODRIGO "REDRO" FERNANDEZ ( - ) BONEBREAKERS TEAM, CDMX, MX.
132.0 LBS.
JUECES: JOSE COBIAN – AARON COTA – FABIAN QUINTANAR
REFERI: EDGARD LOPEZ
GANADOR:
PELEA 5 – 115 LBS. MUAY THAI EVOLVED FEMENIL
CECILIA ULLOA FLORES (10-2) TAE MUAY GYM, PUERTO VALLARTA, JAL. MX.
VS. 108.0 LBS.
LAURA JULIETA ORTIZ CAÑADA ( - ) THAI BOXING CAMPS / MUAY ELITE,
CDMX, MX. 108.0 LBS.
JUECES: JOSE COBIAN – AARON COTA – FABIAN QUINTANAR
REFERI: DANIELA MODAD
GANADOR:
PELEA 4 – 140 LBS. MMA PESO PACTADO
CARLOS "EL LOBO" RIVERA (10-3) BONEBREAKERS TEAM, CDMX, MX. VS. 137.8
LBS.
MARCOS "SONRICS" BERISTAIN (7-11) HELLFISH MMA, ENSENADA, B.C., MX.
137.8 LBS.
JUECES: ALFREGO RUELAS – AARON COTA – VICTOR REVELES
REFERI: GABRIEL PALOMARES
GANADOR:
PELEA 3 – 115 LBS. MMA FEMENIL PESO PAJA
KAREN CEDILLO (2-1) LIONS ALPHA TEAM, MONTERREY, N.L., MX. VS. 114.6
LBS.
JAQUELINE GONZALEZ GALVAN ( - ) LUTA LIVRE, CDMX, MX. 111.0
LBS.
JUECES: ALFREGO RUELAS – AARON COTA – FABIAN QUINTANAR
REFERI: DANIELA MODAD
GANADOR:
PELEA 2 – 155 LBS. MMA PESO LIGERO
CHRISTIAN "CYBORG" ORNELAS (3-3) ENTRAM GYM, TIJUANA, MX. VS. 156
LBS.
RATKLEY LOPEZ (1-0) ICHINOE / SMF MMA, MEXICALI, B.C., MX. 156 LBS.
JUECES: ALFREGO RUELAS – FABIAN QUINTANAR – VICTOR REVELES
REFERI: FERNANDO SALAS
GANADOR:
PELEA 1 – 145 LBS. MMA PESO PLUMA
ANGEL "TOQUES" HERNANDEZ (0-1) VICTORY FIGHT CLUB, ENSENADA, MX.
VS. 137.8 LBS.
KEVIN FREGOSO (2-2) G-PARRA GYM, TIJUANA, B.C., MX. 138.9 LBS.
JUECES: ALFREGO RUELAS – FABIAN QUINTANAR – VICTOR REVELES
REFERI: GABRIEL PALOMARES
GANADOR:
EVENTO SANCIONADO POR:
H. COMISIÓN DE BOX, LUCHA LIBRE Y ARTES MARCIALES MIXTAS DE TIJUANA,
MÉXICO
CON EL APOYO DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ARTES MARCIALES MIXTAS
(FAMM).
H. COM DE TIJUANA & FAMM:
LIC. ALBERTO MARTINEZ VILLASEÑOR – PRESIDENTE DE LA H. COM DE TIJUANA
MARCO ANTONIO PEREZ ESPINOZA (TONY) – COMISIONADO DE AMM DE TIJUANA
RAUL SALAS (SENK) – PRESIDENTE DE LA FEDERACION MEXICANA DE ARTES
MARCIALES MIXTAS
MEDICOS:
DR. BENJAMIN SANDOVAL
DR. ERNESTO FRANCO
TOMADORES DE TIEMPO:
SANDRA IVETTE
HECTOR FIGUEROA
CONCERTADORES:
MAYRA ARCE, ANGEL VIEDAS, EDUARDO VAZQUEZ & AZAEL GUZMAN
JUECES:
ALFREGO RUELAS – PACHUCA, HIDALGO
MANOLO HERNANDEZ – SAN DIEGO, CA. EE.UU.
DAVID HULSE – PANAMÁ - TIJUANA
AARON COTA – ENSENADA, B.C.
MARCO SOTO – MEXICALI, B.C.
JOSE COBIAN – TIJUANA, B.C.
FABIAN QUINTANAR – TIJUANA, B.C.
VICTOR REVELES – TIJUANA, B.C.
REFERIS:
FERNANDO SALAS – CDMX, MX.
GABRIEL PALOMARES – GUADALAJARA, JAL.
EDGARD LOPEZ – TIJUANA, B.C.
DANIELA MODAD – TIJUANA, B.C.