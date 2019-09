CRIXUS MMA llega a Tijuana

Todo un éxito la ceremonia de pesaje de la primera función de la nueva franquicia latinoamericana de Artes Marciales Mixtas

Tijuana B.C .- 12 de Septiembre de 2019._ Con una espectacular presentación, este miércoles 11 de Septiembre se llevó a

cabo la ceremonia oficial del pesaje de los primeros combates de CRIXUS MMA, los cuales tendrán su presentación estelar este mismo jueves 12 de Septiembre con la primera función que se llevará a cabo en Plaza de Toros Caliente en la Frontera Norte de México.



Con la presencia del Presidente de CRIXUS MMA, Juan Carlos Cárdenas, uno a uno se presentaron los 24 peleadores que formarán parte de la inauguración del evento. Los combates principales de esta primera función corresponden a los choques entre el tijuanense Manuel "El Loco" Torres y el nativo de Costa Rica, Carlos "Changuito" Calvo, quienes

conforman la pelea co-estelar. La pelea estelar estará protagonizada por el mexicano Erick "Perry" Montaño de la CDMX, y el brasileño Sydney Machado.



A continuación presentamos el pesaje oficial realizado este miércoles

en Tijuana:



CRIXUS MMA & MUAY THAI EVOLVED 01

PLAZA DE TOROS CALIENTE – TIJUANA, MX.

JUEVES – SEPTIEMBRE 12, 2019



PESAJE OFICIAL / MIÉRCOLES 11 SEPTIEMBRE 2019 PESO LBS.



PELEA 12 – 170 LBS. MMA PESO WELTER / PELEA ESTELAR

SYDNEY MACHADO (10-7) SYDNEY MACHADO BJJ, RIO DE JANEIRO, BRZ.

VS. 169.7 LBS.

ERICK "PERRY" MONTAÑO (7-6) BONEBREAKERS TEAM, CDMX, MX. 169.7 LBS.

JUECES: MANOLO HERNANDEZ – MARCO SOTO – GUILLERMO FIGUEROA

REFERI: GABRIEL PALOMARES

GANADOR:





PELEA 11 – 155 LBS. MMA PESO LIGERO / PELEA CO-ESTELAR

CARLOS "CHANGUITO" CALVO (6-0) ZOO SQUAD, COSTA RICA VS. 153.6 LBS.

MANUEL "EL LOCO" TORRES (9-1) DELINCUENTES MMA, CHIHUAHUA, MX. 147.7

LBS.

JUECES: MANOLO HERNANDEZ – ALFREGO RUELAS – VICTOR REVELES

REFERI: FERNANDO SALAS

GANADOR:





PELEA 10 – 155 LBS. MMA PESO LIGERO

SEBASTIAN "PITBULL" PIEDRAHITA OROZCO (5-0) MMA COLOMBIA, MEDELLIN,

COLOMBIA. VS. 145 LBS.

CARLOS BRISEÑO (7-1) BONEBREAKERS TEAM, CDMX, MX. 145.0 LBS.

JUECES: MANOLO HERNANDEZ – ALFREGO RUELAS – VICTOR REVELES

REFERI: GABRIEL PALOMARES

GANADOR:





PELEA 9 – 155 LBS. MMA PESO LIGERO

ERIK IVAN CASTRO (2-0) PRINCE MMA GYM, TIJUANA, MX. VS. 154.3 LBS.

JOSE RUELAS (4-4) LUDUS FIGHT TEAM, ROSARITO, B.C., MX. 156.0 LBS.

JUECES: ALFREGO RUELAS – MARCO SOTO – GUILLERMO FIGUEROA

REFERI: FERNANDO SALAS

GANADOR:





PELEA 8 – 135 LBS. MUAY THAI EVOLVED

LUIS "PINGA" AGUIRRE ( - ) VICTORY FIGHT CLUB, ENSENADA, MX.

VS. 128.7 LBS.

FABIAN MUCIÑO CASTILLO ( - ) RICHARD CRUZ MUAY THAI, EDO. MEX,

MX. 130.0 LBS.

JUECES: JOSE COBIAN – AARON COTA – FABIAN QUINTANAR

REFERI: EDGARD LOPEZ

GANADOR:









PELEA 7 – 125 LBS. MUAY THAI EVOLVED FEMENIL

MARIANA AVILA PEÑA ( - ) TEAM GUERRA MUAY THAI, CDMX, MX.

VS. 124.3 LBS.

EULIMAR SHADAY AGUILERA MEREGOTE ( - ) DUNAMIS MUAY THAI, EDO.

MEX, MX. 124.3 LBS.

JUECES: JOSE COBIAN – AARON COTA – MARCO SOTO

REFERI: DANIELA MODAD

GANADOR:





PELEA 6 – 135 LBS. MUAY THAI EVOLVED

HECTOR "EL CHINO" VALENZUELA ( - ) 24 FIGHT STUDIO, MEXICALI, B.C.,

MX. VS. 134.0 LBS.

RODRIGO "REDRO" FERNANDEZ ( - ) BONEBREAKERS TEAM, CDMX, MX.

132.0 LBS.

JUECES: JOSE COBIAN – AARON COTA – FABIAN QUINTANAR

REFERI: EDGARD LOPEZ

GANADOR:





PELEA 5 – 115 LBS. MUAY THAI EVOLVED FEMENIL

CECILIA ULLOA FLORES (10-2) TAE MUAY GYM, PUERTO VALLARTA, JAL. MX.

VS. 108.0 LBS.

LAURA JULIETA ORTIZ CAÑADA ( - ) THAI BOXING CAMPS / MUAY ELITE,

CDMX, MX. 108.0 LBS.

JUECES: JOSE COBIAN – AARON COTA – FABIAN QUINTANAR

REFERI: DANIELA MODAD

GANADOR:





PELEA 4 – 140 LBS. MMA PESO PACTADO

CARLOS "EL LOBO" RIVERA (10-3) BONEBREAKERS TEAM, CDMX, MX. VS. 137.8

LBS.

MARCOS "SONRICS" BERISTAIN (7-11) HELLFISH MMA, ENSENADA, B.C., MX.

137.8 LBS.

JUECES: ALFREGO RUELAS – AARON COTA – VICTOR REVELES

REFERI: GABRIEL PALOMARES

GANADOR:





PELEA 3 – 115 LBS. MMA FEMENIL PESO PAJA

KAREN CEDILLO (2-1) LIONS ALPHA TEAM, MONTERREY, N.L., MX. VS. 114.6

LBS.

JAQUELINE GONZALEZ GALVAN ( - ) LUTA LIVRE, CDMX, MX. 111.0

LBS.

JUECES: ALFREGO RUELAS – AARON COTA – FABIAN QUINTANAR

REFERI: DANIELA MODAD

GANADOR:



PELEA 2 – 155 LBS. MMA PESO LIGERO

CHRISTIAN "CYBORG" ORNELAS (3-3) ENTRAM GYM, TIJUANA, MX. VS. 156

LBS.

RATKLEY LOPEZ (1-0) ICHINOE / SMF MMA, MEXICALI, B.C., MX. 156 LBS.

JUECES: ALFREGO RUELAS – FABIAN QUINTANAR – VICTOR REVELES

REFERI: FERNANDO SALAS

GANADOR:







PELEA 1 – 145 LBS. MMA PESO PLUMA

ANGEL "TOQUES" HERNANDEZ (0-1) VICTORY FIGHT CLUB, ENSENADA, MX.

VS. 137.8 LBS.

KEVIN FREGOSO (2-2) G-PARRA GYM, TIJUANA, B.C., MX. 138.9 LBS.

JUECES: ALFREGO RUELAS – FABIAN QUINTANAR – VICTOR REVELES

REFERI: GABRIEL PALOMARES

GANADOR:





EVENTO SANCIONADO POR:

H. COMISIÓN DE BOX, LUCHA LIBRE Y ARTES MARCIALES MIXTAS DE TIJUANA,

MÉXICO

CON EL APOYO DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ARTES MARCIALES MIXTAS

(FAMM).



H. COM DE TIJUANA & FAMM:

LIC. ALBERTO MARTINEZ VILLASEÑOR – PRESIDENTE DE LA H. COM DE TIJUANA

MARCO ANTONIO PEREZ ESPINOZA (TONY) – COMISIONADO DE AMM DE TIJUANA

RAUL SALAS (SENK) – PRESIDENTE DE LA FEDERACION MEXICANA DE ARTES

MARCIALES MIXTAS



MEDICOS:

DR. BENJAMIN SANDOVAL

DR. ERNESTO FRANCO



TOMADORES DE TIEMPO:

SANDRA IVETTE

HECTOR FIGUEROA



CONCERTADORES:

MAYRA ARCE, ANGEL VIEDAS, EDUARDO VAZQUEZ & AZAEL GUZMAN



JUECES:

ALFREGO RUELAS – PACHUCA, HIDALGO

MANOLO HERNANDEZ – SAN DIEGO, CA. EE.UU.

DAVID HULSE – PANAMÁ - TIJUANA

AARON COTA – ENSENADA, B.C.

MARCO SOTO – MEXICALI, B.C.

JOSE COBIAN – TIJUANA, B.C.

FABIAN QUINTANAR – TIJUANA, B.C.

VICTOR REVELES – TIJUANA, B.C.



REFERIS:

FERNANDO SALAS – CDMX, MX.

GABRIEL PALOMARES – GUADALAJARA, JAL.

EDGARD LOPEZ – TIJUANA, B.C.

DANIELA MODAD – TIJUANA, B.C.