Copa Por México presenta protocolo sanitario

La Copa por México, que inicia el próximo viernes con juegos en la Ciudad de México y Guadalajara

CIUDAD DE MÉXICO.- La Copa por México, que inicia el próximo viernes con juegos en la Ciudad de México y Guadalajara, tendrá su protocolo de sanidad, para tratar de evitar contagios de Covid-19.



El torneo amistoso será una buena prueba para saber qué es lo que cumplen los equipos y qué les falta por cumplir de cara al torneo de Apertura 2020, que inicia el 24 de julio.

El protocolo es muy parecido al que ya dio a conocer la Liga MX para el torneo regular.

Entre los puntos destacan:

Los autobuses siempre serán los mismos para cada equipo.

Limpieza exhaustiva con desinfectante.

El autobús deberá tener expendedores de gel.

La empresa de los autobuses deberá emitir un certificado médico a los conductores especificando condiciones aptas para el servicio 24 horas antes del evento.

Dos autobuses por cada club.

Los conductores podrán utilizar todo el equipo necesario para protección, menos mascarilla.

Deberá utilizarse un asiento en cada lado de la fila.

Dos días antes de cada concentración, se les harán pruebas médicas a todos los involucrados.

Habrá un máximo de dos jugadores por habitación.

La charla técnica no se celebrará en salones.

Los jugadores en las concentraciones solo podrán salir de sus habitaciones para comer, para entrenar y para el juego.

En los vestuarios los equipos sólo podrán estar un máximo de 40 minutos

La salida a la cancha se hará con dos minutos de diferencia entre equipos.

No habrá ceremonia protocolaria, saludos entre jugadores, cuerpos técnicos y árbitros.

No habrá fotos en equipo.

En la banca todos utilizarán cubrebocas. Y se sentarán si es posible con espacio de un asiento entre ellos.

En la cancha está prohibido escupir.

Está prohibido festejos con abrazos.

El médico entrará solo a la cancha y si necesita ayuda la solicitará.

Para la hidratación cada jugador tendrá su propia botella y al término del juego se desecharán.