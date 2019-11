Contrata Rangers a jugador en showcase en Tijuana

Organizó ProBeis

TIJUANA- El pelotero de 18 años, Israel López Cortez, fue contratado para integrarse al mejor beisbol del mundo, las Grandes Ligas, con los Rangers de Texas, durante el showcase en Tijuana, organizado por ProBeis, la Oficina para la Promoción y el Desarrollo de Beisbol, en el marco de la Serie Internacional de Prospectos.

No obstante, el joven deportista tuvo que sortear caminos difíciles para llegar a lograr su sueño, como ser dado de baja, cuando ya integraba un equipo profesional de la Liga Mexicana, ir a pie siete kilómetros de ida y siete de vuelta para su centro de entrenamiento siendo niño, entre otras.

El jugador nacido en Jesús Carranza, Veracruz, fue contratado por la novena estadounidense al ver sus extraordinarias cualidades como tercera y primera base, así como receptor y su poder a la hora de batear.

"Me siento emocionado porque uno de mis jóvenes, Israel López, cristaliza su sueño: va para los Rangers, después de que él sentía que no lo querían. Que él no valía la pena, cuando parecía que todo estaba en su contra, cuando estaba cerca de alcanzar su sueño y hoy gracias a Dios lo logró en Tijuana en esta Serie de Prospectos", destacó su entrenador Francisco Rivera.

El beisbolista platicó su historia dentro de la pelota caliente, pese a su corta edad: "yo desde niño le pedía a mis papás que me regalaran un guante, y me lo compraron y solito empezaba a jugar, no tenía con quién. Después a mi primo que era mayor que yo dos años, también le regalaron un guante y así empezamos a jugar.

Dijo que después un tío los quería llevar a ambos entrenar, pero encontró el primer obstáculo: sus padres por los altos costos que generaría la práctica y entrenamiento del beisbol.

"Mis papás no querían porque el deporte era algo caro y no había con qué; después mi papás lo fueron asimilando, les fue gustando más el deporte y así fue luchando día a día. Tenía que caminar siete kilómetros para ir a entrenar y siete de regreso, pero finalmente el esfuerzo y sacrificio dio resultados por ese momento", refirió López.