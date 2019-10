Continúan la final Toros y Red Sox

Van por el titulo Mayor de la Urbana

ENSENADA.- Este domingo a partir de los 09.30 horas en los campos Raymundo Godínez y Tino Bernáldez continúan los duelos de las series finales de las categorías de Primera y Segunda Fuerza del campeonato oficial Abierto 2019 de la Liga Urbana de beisbol de Chapultepec.

En el terreno del campo Raymundo Godínez tienen su cita las novenas de Toros y San Vicente primero para concluir el segundo duelo de la final que dejaron empatado a 3 carreras en 9 entradas jugadas, para luego dar inicio al tercero de la serie y de haber necesidad jugaran también el cuarto partido.

En tanto que el Tino Bernáldez se juega en segundo de la final de la Segunda Fuerza entre Productos Corita Jr, y Lobos.

Domingo

Campo Raymundo Godínez

09:30 Toros (1-0) vs Red Sox (0-1) Conclusión del 2 Partido

Toros vs Red Sox Tercer Partido

Red Sox vs Toros Si es Necesario

Campo Tino Bernáldez

10:00 Productos Corita Jr, (1-0) vs Lobos (0-1) 2do. Final Segunda Fuerza

13:00 Nueva Era vs Godínez Team Amistoso