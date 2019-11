Continúan acciones del softbol de Los Barrios

Hoy Panteras vs Marineras

MANEADERO.- Con dos grandes encuentros a jugarse este día a partir de las 18:30 sobre la gramilla del campo Manuel Mercado, continúan las acciones del certamen de bola bofa denominado "Armando Ayala 2019" organizado por el Softbol de Los Barrios de Maneadero, que dirige Israel Pimentel.

En el primero de la doble jornada programada para hoy a las 18:30 horas saltaran al terreno de juego las novenas de Panteras y Marineras para disputarse el triunfo dentro del Grupo C y en el segundo se verán las caras las escuadras de Bandidas y Transportes RW en partido válido para el Grupo A.

Programación

Campo Manuel Mercado

Martes

18:30 Panteras vs Marineras Grupo C

20:00 Bandidas vs Transportes RW Grupo A

Miércoles

18:30 Yankees vs Yaquis Grupo B

20:00 Cobras vs Cachorras Grupo B

Jueves

18:30 Dovalinas Team vs Marlins Grupo E

20:00 Secundaria 8 vs Cazadores Grupo C

Sábado

16:00 Yaquis vs Dovalinas Girls Grupo B

18:00 Raptors vs Avalos Team Grupo E

20:00 Marineras vs Hernández Grupo A

Lunes

18:30 Transportes RW vs Borreguitas Grupo A

20:00 Yaquis R vs Raptors Grupo E