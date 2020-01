Comienzan playoffs en Maxibasquetbol

Primera semana

TIJUANA- La Liga Maxibasquetbol de Tijuana llevará a cabo esta semana la primera jornada de playoffs de la competencia que es celebrada de lunes a viernes y que tiene como sede al Gimnasio de la Unidad Deportiva Tijuana.

Las acciones arrancaron ayer con el duelo protagonizado por Oldies y Mavericks, que tuvo lugar a las 19:00 horas, y que formó parte de los duelos amistosos de la semana; en el segundo juego de la velada Caníbales colisionó con MS Company a las 20:00 horas en encuentro de la categoría C1.

Esta noche el primer enfrentamiento tendrá como protagonistas a Clippers y Buena Vista Park, que medirán fuerzas a las 19:00 horas en juego amistoso. Posteriormente, a las 20:00 horas, MMC chocará contra Tool Army dentro de la división A.

El tercer juego de la noche está pactado para celebrarse a las 21:00 horas y llevará a Roku BC a medirse contra Monztars dentro de la categoría B2 de la competición que tiene como sede al recinto ubicado a un costado de la Vía Rápida Poniente.

Cuervos y Arcoma serán los encargados de sostener el último duelo de la semana el próximo viernes a las 20:00 horas, en encuentro perteneciente al grupo A. Los primeros dos sembrados por cada categoría tuvieron descanso en esta jornada. (AMS)

Playoffs

Martes 14 de enero

19:00 hrs Clippers vs Buena Vista Park

20:00 hrs MMC vs Tool Army A

21:00 hrs Roku BC vs Monztars B2

Miércoles 15 de enero

19:00 hrs Info Rio vs Pioneros

20:00 hrs Autos Concordia vs Dragones B2

21:00 hrs Deisa vs Chino Fab B1

Jueves 16 de enero

19:00 hrs Bloopers vs Sebastianes

20:00 hrs Aztecas vs Sharks C2

21:00 hrs Tropics vs Malakas B1

Viernes 17 de enero

19:00 hrs 50s60s vs ETI #24 C2

20:00 hrs Cuervos vs Arcoma A