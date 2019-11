Cimbrará La Paz con pelea entre 'Chinito' y 'As Negro'

TIJUANA- Una pelea entre los dos mejores pesos plumas de la entidad ocurrirá en la tranquila La Paz, Baja California Sur el sábado 30 de noviembre y téngalo por seguro que ese día el puerto se "cimbrará de emoción" por el combate entre el de allá Carlos "Chino" Ornelas, con récord de 26 combates, 2 reveses, de Promociones Zanfer y Granados, y José "As Negro" Guzmán Galvez con 26 peleas, 2 reveses de Promociones Mayen y Bobby D.

Guillermo Brito, de Zanfer, en un juego de béisbol "calentó el rancho", estaba Alvaro Aguilar manager del "Chinito" Ornelas y Mayén, representante del "As Negro". Empezaron a hablar de una pelea y no les quedó otra que darse la mano y aceptar el combate deseado.

Una pelea natural, con el mismo número de contiendas (26) y la misma edad (24 años), digna del mejor escenario del mundo se fue a La Paz y no se pudo llevar a cabo en Tijuana porque cuando estaba por hacerse el "As" no estaba bien de la mano y el "Chino" Ornelas combatió ganando por KO en el mes de octubre.

Lo bueno es que será televisada por Azteca 7 y el público verá (¿por la pantalla chica?, ya son gigantes) una pelea de verdad con dos peleadores "hechos y derechos" que buscan el estrellato y un cetro mundial.

Los antecedentes

Carreras llevadas cautelosamente desde sus inicios, un José Alberto "As Negro" Guzmán que surgió de la "Ruta del Boxeo" con Mayen y Bobby D, haciendo ruido y protagonizando peleas de emoción y tumbando a los favoritos, dando ventaja en los pesos y ahora tiene un cetro USNBC, el peso pluma de Estados Unidos que avala el Consejo Mundial de Boxeo (siglas CMB), que por cierto ganó a base de sangre, sudor y lágrimas ante el popular César "Uniko" Ramírez.

Un Carlos "Chino" Ornelas llevado por la empresa Zanfer en forma tranquila, enviándolo a pelear a distintos lugares y con el patrocinio del Lic. Granados surgió como una real promesa del boxeo y ya tiene varias peleas televisadas por TV Azteca y en esta esperan que ratifique que está hecho para campeón mundial.

Hay tres peleadores que tienen en común los dos y son David "TKT" Vega, a quien el "As" noqueó y el "Chinito" le ganó por decisión. El segundo es Alem "El Sultán" Robles, ambos le ganaron por la vía rápida, el "Chinito" en 4 rounds y el "As Negro" en 6 rounds, y el tercero es Francisco "Aztec Boy" Pina, el "Chinito" lo venció por KO en el round 2 y el "As Negro" sostuvo un empate.

El "Chinito" tiene de sus 26 peleas 14 KO, mientras que el "As Negro" tiene 10 KO en su haber y mientras que el de Tijuana es más alto y de guardia derecha, el "Chinito" Ornelas, de Mulegé, BCS, es zurdo pero entrón.

El "As Negro" es entrenado por Gonzalo Almontes y Juan José Ramírez en el Gym Mayen, mientras que el "Chinito" Ornelas es entrenado por Alvaro Aguilar en el Gym de Jackie Nava y la verdad es un combate de "alta escuela".

Zanfer amarró una pelea digna para el aficionado más exigente y aquí se verá cual es la verdad del "Chinito" Ornelas, su protegido, y la verdad del "As Negro" Guzmán de la empresa Mayen y Bobby D.

Por lo pronto las estrategias están al 100% y Zanfer anda crecido porque acabó con los dos venezolanos de la empresa JAB y piensa hacer lo mismo con el estrellita del Grand Hotel, lugar donde el "As Negro" ha celebrado 12 peleas como ningún otro peleador y 8 en Las Pulgas en sus inicios. (AMS)