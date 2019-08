Christian enfrentará a Jonathan Rice

El título se queda en casa: Mariscal

TIJUANA. - El boxeador tijuanense Christian "Bravo" Mariscal advirtió que el cetro completo Intercontinental del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que disputará ante Jonathan Rice se queda en Tijuana.

Lo anterior lo dio a conocer en rueda de prensa efectuada este jueves en el Rincón del Abuelo, donde estuvo presente su rival: Jonathan Rice.

La pelea entre Mariscal y Rice será este sábado 31 de agosto en la Arena Big Punch en velada de Promociones González de Monroy González y GM3.

Christian tiene palmarés de 13 victorias de las cuales 6 han sido por la vía del nocaut con 3 descalabro sin derrotas para 48 rounds como boxeador profesional y un porcentaje de nocaut de 38.

Jonathan tiene números de 12 victorias de las cuales 8 han sido por la vía del nocaut con 4 descalabros y 1 empate para 64 rounds como boxeador profesional y un porcentaje de nocaut de 47.

"Estoy muy contento por la oportunidad, así que hicimos una gran preparación para salir con la mano en alto", comentó Mariscal en conferencia de prensa.

"Estuve en un campamento de entrenamiento de gran nivel, por lo que tengo la seguridad de salir con la mano en alto", contesto Rice.

Monroy indicó que tendrá una velada de 15 peleas profesionales, además de que tendrá su tradicional torneo de combates amateurs.

Peleas

Christian Mariscal vs. Jonathan Rice

Josh Rivera vs. Raúl Tostado

M. Gómez vs. L. Contreras

Donald Brown vs. Iván Pinto

Eros Correa vs. Luis Alberto Gómez

Marcos Jones vs. Wilber Scarpeta

Terry Fernández vs. Francisco Jesús Bello

Cee Hamaguchi vs. Jennifer Salgado

Jorge Sillas vs.Dardan Z.

Carlos Soria vs. Daniel Amaral

Gerardo Osuna vs. Jukio Majors

David Fajador vs. Ángel de Jesús García

Dante Stubbs vs. Andrés Cupil

Kee Hwan Kim vs. Miguel Zapata

Elena Martínez vs, María de Los Ángeles