Chelsea se mide a Baja Carwash

Juegan ronda de 10 partidos

ENSENADA.- Los conjuntos de Baja Carwash y Chelsea tienen su llamado en punto de las 12 del medio día en la cancha de césped artificial de la unidad deportiva de Pórticos para abrir la fecha 18 del certamen de futbol Dominical de la modalidad de Siete de la Nueva Liga de Pórticos Del Mar.

Ambos cuadros vienen ocupando los lugares 15 y 16 de la tabla, así que pelearan por el triunfo que les permita subir un poco en las posiciones.

La jornada se cierra en punto de las 6 de la tarde cuando salgan a la cancha los equipos de Taller Ángeles que viene como tercero para medirse al Fénix FC que es ocupante del lugar 13 de la tabla.

Domingo

Cancha Pórticos

12:00 Chelsea vs Baja Carwash

12.40 Potros vs Los Punkos

13:20 Galaxy vs Juventus

14:00 Cuervos vs Deportivo Águilas

14:40 Deportivo Parientes vs Ciervos

15.20 Monsters vs Nueva Era

16:00 Navolato vs Deportivo Ojeda

16:40 Xcaret vs Benfica

17:20 León vs Mini Market Vecinos

18:00 Taller Ángeles vs Fénix FC