Charlyn Corral será operada de los ligamentos de la rodilla

CIUDAD DE MÉXICO. - La futbolista mexicana del Atlético de Madrid, Charlyn Corral, tendrá que ser sometida a una operación de la rodilla, después de una lesión que sufrió en el partido ante el Espanyol de Barcelona.

El parte médico del equipo colchonero informó que tiene un problema en el ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda.

"La jugadora se ha sometido a unas pruebas médicas que han confirmado el alcance de su lesión, que se produjo este sábado".

"A consecuencia de la misma, la delantera mexicana se vio obligada a abandonar el terreno de juego en el minuto 45 de partido, instantes antes del descanso, cediendo su sitio a Laurent", informó el Atlético de Madrid.

Será después de la intervención quirúrgica cuando se dé a conocer el tiempo estimado en el que estará fuera de las canchas Charlyn Corral.

En tanto, la futbolista confirmó que tiene una rotura de ligamentos, una noticia que es un duro golpe para su carrera deportiva.

"Sin duda es un golpe muy duro y una gran piedra en mi camino, pero no me detendrá y no dejaré que lo haga".

"Agarraré fuerzas de todas esas colegas y amigas que han pasado por lo mismo y lo han logrado superar".

"Hoy, vuelvo a comenzar algo, no sé si de cero o tal vez de menos uno, pero lo que si sé es que pondré todo de mí para recuperarme y regresar más fuerte que nunca, sabiendo que a lo largo de este camino estaré acompañada de gente incondicional".