Charlyn Corral es nueva jugadora del Atlético de Madrid

Charlyn Corral si jugará en Madrid, pero no en el Real Madrid como se especuló

CIUDAD DE MÉXICO.- Charlyn Corral si jugará en Madrid, pero no en el Real Madrid como se especuló, sino en el Atlético que lo hizo oficial por medio de un comunicado.



Charlyn Corral es nueva futbolista del Atlético de Madrid Femenino. La mexicana, de 27 años de edad, procede del Levante Unión Deportiva, donde ha militado durante las últimas cuatro temporadas.



La delantera mexicana posee una gran capacidad goleadora, faceta en la que ha destacado en la Liga Iberdrola, convirtiéndose en la máxima realizadora del campeonato en la temporada 2017/18 con 24 goles. En la pasada temporada, Charlyn anotó 20 goles para ocupar la segunda posición en la tabla de goleadoras.



Será la segunda jugadora mexicana que vestirá la rojiblanca. Charlyn compartirá vestuario con su compatriota Kenti Robles, que fue la primera futbolista mexicana que vistió nuestra camiseta.



En sus primeras palabras como rojiblanca, la delantera mexicana apuntó: "Me siento muy contenta y muy feliz de estar aquí. Es un gran reto y una gran responsabilidad y siento muchas emociones, he llegado a un buen lugar y no tengo duda de que seré feliz aquí".

Además, la nueva jugadora rojiblanca mandó un mensaje a los aficionados:

"No les fallaré, vengo aquí a ganarme su respeto y cariño desde el primer día".



Charlyn es el segundo refuerzo para la temporada que está a punto de comenzar. La mexicana se une a la incorporación de Olga Ovdiychuk, que ya firmó su contrato como rojiblanca. De esta manera, nuestro club se hace con una de las mejores goleadoras de la liga española en las últimas temporadas.