Cetys Liga ABE

Venció a Mantenimiento

TIJUANA- Poco a poco se ha ido formando el plantel que representará a Cetys Universidad en la próxima Temporada 2019-20 de Liga ABE, la cual comienza el 21 y 22 de septiembre en el Gimnasio-Auditorio "Rodrigo Valle Hernández".

Hay 19 basquetbolistas registradas para este año: 12 convocadas por partido y 7 que estarían en la reserva inmediata. Con un talento colectivo probado, Zorros Femenil luce como uno de los más prometedores en la División Uno.

"Pienso que vamos bien, me ha gustado el esfuerzo de las jugadoras sobre la duela", describió el entrenador César Valencia, "los marcadores finales no son lo importante, sino que se vayan adaptando al plan de juego que pretendemos funcionar. Y otro factor es que se sientan comprometidas, pero no presionadas; apenas es la pretemporada".

Hasta el momento son tres partidos de exhibición los que Zorros Femenil han enfrentado, todos con resultados positivos. Por ahora se han confirmado otros dos para que todas las integrantes tengan minutos en la cancha.

Cabe mencionar que quienes permanecen de la generación que ganó el Campeonato Nacional de los "Ocho Grandes" en 2018 son: Jessica García, Estefanía Flores, Stephania Lizárraga, Angélica Ochoa, Lizeth Fitch, Fernanda Gil y Andrea Rosales.