Celebran fecha 12 en Liga Reforma

Actividad en el CREA

TIJUANA- La Liga Reforma de futbol celebrará este día la décimo segunda jornada de actividad del torneo, que verá acciones en las unidades deportivas Reforma, Tijuana y CREA dentro de las categorías Primera, Intermedia y Segunda.

En el CREA, la actividad comenzará a las 07:00 horas con el enfrentamiento en el que Fabiola medirá fuerzas con Monarquía del Chel, mientras que a las 08:00 horas Destroyer afrontará a Maderas Jr. A las 09:00 horas, Deportivo Sánchez chocará con Real Otay.

En el Campo Reforma el balón empezará a rodar mañana a las 09:10 horas con el encuentro que sostendrán Cosmos y Spurs como parte de la división Intermedia; a las 10:20 horas, Electro Air medirá fuerzas contra Inter de Tijuana, presentando las acciones de Segunda en la cancha.

Será a las 11:30 horas cuando tendrá lugar el tercer encuentro del día, perteneciente a la categoría Intermedia, en el que Búhos enfrentará a Deportivo Barcel; a las 12:40 horas tendrá lugar el compromiso en el que Deportivo Unión afrontará a Guerreros, dicho encuentro pertenece a la categoría Segunda.

En la Unidad Deportiva Tijuana el primer encuentro tendrá como protagonistas a Villanos y Rebaño Sagrado a las 12:00 horas de mañana. Otros duelos destacados en el inmueble ubicado a un costado de la Vía Rápida Poniente son Monarquía del Chel contra M.I. a las 16:00 horas y Alacranes ante Libertad a las 19:30 horas. (AMS)

Fecha 12

Unidad Deportiva CREA

07:00 hrs Fabiola vs Monarquía del Chel

08:00 hrs Destroyer vs Maderas Jr.

09:00 hrs Dep. Sánchez vs Real Otay

Domingo

Unidad Deportiva Reforma

09:10 hrs Cosmos vs Spurs

10:20 hrs Electro Air vs Inter de TIJ

11:30 hrs Búhos vs Dvo. Barcel

12:40 hrs Dvo. Unión vs Guerreros

13:50 hrs Pumas vs Medellín

15:00 hrs Dvo. Obrera vs Coras

16:10 hrs Dvo. Roma vs Astros TIJ

17:20 hrs Inter FC vs Cosmos

18:30 hrs Club Nacional vs Dvo. Roma

19:40 hrs Rebels United vs Halcones

20:50 hrs Italia vs Veracruz

Unidad Deportiva Tijuana

12:00 hrs Villanos vs Rebaño Sagrado

13:20 hrs Chiapas FC vs Colonos del Río

14:40 hrs América vs B.C.

16:00 hrs Monarquía del Chel vs M.I.

17:10 hrs Monarquía Juvenil vs Karma

18:20 hrs Águilas vs Diez

19:30 hrs Alacranes vs Libertad

20:40 hrs Los Arcos vs Diez