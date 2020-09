Celebran Día Internacional del Deporte Universitario

Opinan deportistas de Cetys

TIJUANA- En 2015 la Conferencia General de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) decretó el 20 de septiembre como "Día Internacional del Deporte Universitario" (IDUS) por iniciativa de cinco consejos nacionales: China, Italia, Nigeria, Pakistán y Rusia.



Este hecho tiene suma relevancia pues es un reconocimiento al trabajo ejercido por instituciones de Nivel Profesional con sus respectivos Programas Deportivos, abriendo una educación integral con sus alumnos y sus entrenadores.

"El objetivo de la proclamación es garantizar y preservar, para estudiantes y ciudadanos, la igualdad entre hombres y mujeres, la inclusión social y así garantizar una educación física de calidad", publicó UNESCO en un apartado de su plataforma digital.

Para algunos alumnos de Cetys Universidad, ser un deportista universitario tiene un significado muy importante en sus respectivas carreras. Buenas o malas, pero todas las experiencias cuentan.

"Significa algo muy grande para mí -comentó Andrea Rosales (baloncesto)-. Mi rutina diaria consiste en escuela, deporte y trabajo. No es fácil, pero me gusta y ya estoy acostumbrada. Es algo satisfactorio porque me ha permitido tener amigas como compañeras y un entrenador que te motiva. Crecemos el doble como seres humanos".

Alberto Velázquez, practicante de atletismo, agregó: "Para mí significa representar, de la mejor manera, a la institución que siempre te apoya; sea en eventos locales, nacionales o internacionales. Sacrificas momentos personales, pero vale la pena cuando obtienes una medalla en el podio".

Esta efeméride es también la oportunidad para fortalecer campañas de buena salud y disciplina, ahora que la presencia en las aulas es nula por efectos de la cuarentena extendida.

"Estamos en un momento clave para conocernos mejor, madurar en todos los sentidos -añadió Rebeca Márquez (tiro con arco)-. Debemos estar conscientes de lo que ocurre alrededor, pues hasta se puede disfrutar la vida en medio de una crisis. Ser estudiante deportista conlleva también cumplir con clases y tareas, pero nos hace mejores profesionistas".

FISU (Federación Internacional de Deportes Universitarios) emprende con sus afiliados nacionales una campaña para que estudiantes y público celebren este 20 de septiembre practicando alguna disciplina; sea en compañía de familiares, amigos o colaborando con algún proyecto. Zorros, en este caso, cumplen la tarea a través del Modelo Cetys Flex 360°.