Celebra timonel a su equipo

El timonel de Padres de San Diego Jayce Tingler dijo sentirse aliviado de que su equipo haya logrado la clasificación a la Serie Divisional de la Liga Nacional, aunque señaló que aún no han terminado el trabajo.

"Aún no hemos terminado, tenemos un grupo especial, sabíamos que habría retos y siento que nuestro grupo es extremadamente duro, siento que hemos sido probados en batalla, que hemos soportado la adversidad... Me siento orgulloso de nuestra tenacidad y de lo que continuaremos haciendo", refirió Tingler.

El manager del equipo sandieguino también se tomó el tiempo para elogiar a su cuerpo de relevistas, quien durante la Serie de Comodín contra Cardinals de San Luis fue uno de los aspectos más positivos del club sandieguino.

"Lo que hicieron estos muchachos en esta serie y en el juego de esta noche (viernes)... wow", expresó Tingler, "no sé qué decir. Han trabajado de más, han dado el extra... Hombre a hombre, todos vinieron y me dijeron 'me siento bien, dame la bola'".

Tingler también agradeció el apoyo mostrado por los aficionados sandieguinos, señalando que era posible escuchar los sonidos de aquellos seguidores de la novena sandieguina que se reunieron en los alrededores del Petco Park