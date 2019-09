Celebra Padres herencia hispana

Ofrece concierto Kinky

TIJUANA- En lo que se ha convertido en una tradición de septiembre, Padres de San Diego realizó su celebración anual de la Herencia Hispana, que este año incluyó un concierto gratuito de Kinky y el lanzamiento de la primera bola ceremonial por parte del ex luchador Rey Mysterio.

Desde que los aficionados hicieron su ingreso al Petco Park fueron recibidos al ritmo de mariachi, quienes además estuvieron acompañados por bailarinas folclóricas que representaban las tradiciones mexicanas.

También fueron colocadas catrinas que hicieron alusión a diversas personalidades hispanas, tales como la reina del tex-mex Selena Quintanilla, así como papel picado en el área de Park at the Park.

Prende a la raza Kinky

Una de las novedades de las celebraciones de fin de semana este año fue la inclusión de un concierto por parte de la banda de rock mexicano Kinky, quienes animaron a los aficionados que se fueron cita en el área del Park at the Park por espacio de 40 minutos.

"Desaparecer" fue la primera canción que sonó en el escenario Budweiser, para luego dar paso a "Presidente" y "Primer Amor". Los músicos hicieron un repaso por sus grandes éxitos al tocar "Coqueta", "Línea de luz", "Mirando de lado" y "Cornman".

La velada continuó con "Hasta quemarnos", "Después del after", "Do you like it", "Más" y cerró con "A donde van", la canción más coreada de todo el recital. Una vez que terminó su participación, la banda participó en un lanzamiento ceremonial en donde apoyó al bajista César Pliego.

Pone Pliego experiencia en lanzamiento

En la que fue su tercera participación en un lanzamiento ceremonial con un equipo de Ligas Mayores, César Pliego fue el encargado de lanzar la bola antes del segundo juego de la serie entre D-Backs y Padres, por lo que el músico compartió su experiencia como invitado con diversas organizaciones.

"Venir a tocar y a pitchear aquí fue una experiencia bien chin***, es un bonito campo de béisbol", comentó el también miembro de Borregos, "nos llamaron y nosotros pues a huevo aceptamos".

El músico, fiel aficionado a Sultanes de Monterrey y a Dodgers de Los Ángeles, opinó acerca del futuro de ambas franquicias, una en la Liga Mexicana del Pacífico y la otra en la postemporada de Grandes Ligas.

"Pues va a estar difícil", comentó Pliego sobre la novena regiomontana, quien sufrirá varias bajas para jugar pelota invernal, "con Dodgers vamos a ver que chin*** hacen", indicó el músico.

Kinky ofrecerá un concierto en Tijuana el próximo 16 de noviembre en el Estadio Caliente, en donde compartirán escenario con Caifanes, La Cuca y los Claxons. Pliego adelantó que el próximo 27 de septiembre la banda lanzará un nuevo sencillo titulado "Estás llena de mentiras". (AMS)