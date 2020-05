Caso "Cubo" será investigado por Xolos

Un reporte dice que el jugador intentó, ebrio, atropellar a un ciudadano

TIJUANA. - A través de un escueto comunicado, Xolos de Tijuana dio a conocer que abrirá una carpeta de investigación a su delantero Erick "Cubo" Torres, luego de que saliera un supuesto reporte policial en contra del artillero.

"El Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente desea informar que comenzará una investigación para aclarar lo ocurrido con el jugador Erik Estéfano Torres", dice el comunicado.

"Este lunes trascendió en distintos Medios de Comunicación que el delantero tuvo un incidente de tránsito el pasado mes de agosto en el centro de la Ciudad", continua.

"El Club Tijuana reprueba cualquier comportamiento que no se apegue a nuestro código de conducta, basado en profesionalismo y responsabilidad del personal y jugadores que forman parte de la Institución", amplió.

En el reporte policial dice que Erick Torres salió ebrio del table dance Hong Kong, cuando estaba manejando su vehículo, fue interceptado por una patrulla, pero al hacer caso omiso, estuvo a punto de atropellar a una persona.

Al final, fue llevado con el juez, quien solamente le puso una amonestación.

Los hechos sucedieron en agosto del año pasado, pero el "Cubo" dice que es una mentira.

"No es verdad que atropellé a una persona ni que me di a la fuga, y esa hoja que está ahí ni siquiera es mi letra; ahí aparece como si fuera yo diciendo que voy saliendo de ahí (Zona norte) y que me puse así (ebrio). Esas hojas, cuando haces la declaración, pues tú las llenas, pero en esa ni siquiera es mi letra ni mucho menos", comentó en entrevista para la periodista Brenda Alvarado.