Cartel internacional en cierre temporada Jibaros

Rocco Santomauro encabeza la velada

TIJUANA. - El cierre anual de la promotora de boxeo profesional llamada Jibaros Boxing Promotions se dará este jueves 12 de diciembre en la Arena Big Punch con un cartel de corte internacional bajo el nombre de "Noche de Talentos".

Estarán participando peleadores de Estados Unidos, Kazajistán, Perú y, por su puesto, México. La pelea estelar es el duelo entre Rocco Santomauro y Miguel Tamayo a ocho rounds en la división de los pesos supermosca por el cetro de la Federación América de Boxeo (ABF, por sus siglas en ingles), mientras que en la pelea semifinal, Carlos Suárez se verá las caras con Jesús Ochoa.

Rocco tiene palmarés de 18 victorias de las cuales 4 han sido antes del límite con 1 derrota sin empates para 85 rounds como boxeador profesional y un porcentaje de nocaut de 21.05.

"Traemos una excelente cartelera para cerrar las actividades de la promotora en el 2019, con una buena función de box. Hemos firmado a un excelente boxeador de Los Ángeles, California como lo es Rocco Santomauro. Se dio la oportunidad para llevar las riendas de su carrera", comentó el dos veces campeón del mundo Raúl Pérez.

"También le estamos dando la oportunidad de que sean parte de la velada a cuatro elementos de Sangre Nueva, de un buen amigo, como lo es Ismael. También le damos oportunidad a un boxeador que es el campeón sin corona, como lo es Gerardo Yescas", agregó Pérez.

Peleas de la velada

Rocco Santomauro vs. Miguel Tamayo

Carlos Suárez vs. Jesús Ochoa

Michel Williams vs. Kevin Rodríguez

Nuri Tansharikov vs. Oscar Arambulo

Jarrod Tennant vs. José Luis Olivas

Jacquiline Tamayo vs. Alexa Núñez

Saúl Hernández vs. Saúl Hermosillo

Edwin Baena vs. Roberto Mendoza

Diego Castillo vs. Alejandro Rodríguez

Pedro Cruz vs. Joshue Fierro

Gerardo Yescas vs. José Joel Adame

Isahia Hart vs. Roberto Moroyoqui