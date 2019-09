Cano y Asociados empató a 5 goles con Nicos Team

Torneo Dominical, Futbol Sin Bardas

ENSENADA: Con un partidazo los equipos de Cano y Asociados se enfrentaron a Nicos Team los cuales empataron a 5 goles, en el torneo Dominical que organiza la Liga Súper Futbol Sin Bardas, realizando estos encuentros en la cancha de Futbol7, a un costado del Campo Ensenada.

Sin lugar a dudas este fue un encontronazo de película, ya que ninguno de los equipos se vino a menos, al contrario fue de ida y vuelta, demostrando los jugadores tener tremenda condición para aguantar el ritmo de juego.

Los que jugaron un papel muy importante fueron los guardametas, quienes se tuvieron que emplear a fondo en cada una de las jugadas que se fueron dando, a lo largo del partido ya que en algunas ocasiones les tocó sacar con las uñas el balón que iba prácticamente al fondo de la red.

Los goles fueron anotados por el equipo de Cano, con un gol Javier Hernández y Luis Elizondo (Capitán), estos fueron en el primer tiempo, en el segundo tiempo Iván Ceceña con 1 pepino y Rafael García con 2 tantos, mientras que por Nicos, Enrique Castellanos e Irán Patrón lograron 1 gol cada uno en el mismo primer parcial, en tanto que Genaro del Águila consiguió 1 en el segundo parcial y 2 de Martín Figueroa.

RESULTADOS TORNEO DOMINICAL

(1) Magic´s vs Bimbo (7)

(8) Callejón vs Templo Sión (1)

(6) JFachion vs Juventus (3)

(5) Cano y Asoc. Vs Nicos (5)