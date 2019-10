Campeones mexicanos del boxeo dicen "no" a Tokio 2020

Saúl "Canelo" Álvarez, Juan Francisco "Gallo" Estrada y Abner Mares se han descartado para asistir al evento.

CANCÚN, QR., octubre 21.- Las esperanzas de que México asista con un "dream team" de boxeo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, como pretendía Ricardo Contreras, Presidente de la Federación Mexicana de Boxeo (FMB), y Miguel Torruco Garza, presidente de la Comisión Nacional de Boxeo, se reducen dramáticamente.



Saúl "Canelo" Álvarez, Juan Francisco "Gallo" Estrada y Abner Mares, campeones mundiales en sus respectivas divisiones y tres de los púgiles que podrían ser esperanzas para que la delegación mexicana suba al podio en las próximas justas, se han descartado para asistir al evento.



"En el proceso para Londres 2012 nunca me tomaron en cuenta", cuenta Estrada, durante la convención del CMB, a EL UNIVERSAL Deportes. "El COM, que era el organismo que elegía a los boxeadores, siempre seleccionaba a los de la Ciudad de México. Nunca me llamaron a la selección nacional pese a que tenía muchas peleas ganadas a nivel amateur y por eso ni siquiera unos Juegos Centroamericanos disputé, menos unos Olímpicos".



Estrada agrega que esta situación influyó para que se convirtiera en boxeador profesional y que por eso ahora ya no quiere disputar unos Juegos Olímpicos.



Una situación similar ventiló "Canelo" Álvarez durante una entrevista con la cadena TUDN. El boxeador jalisciense acusó que en su etapa como amateur hubo "desorden federativo" y que por eso no pudo formar parte de una de las delegaciones olímpicas.



"Siempre decían que sí iba, que no iba. Al final nadie se ponía de acuerdo en la Federación... Ahora ya no me llama la atención y esa oportunidad debe ser para los jóvenes", dijo "Canelo".



Estrada y Álvarez son dos de los púgiles mexicanos más sólidos de la actualidad. El sonorense es campeón supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, mientras que "Canelo" es campeón medio del mismo organismo.



Mares, campeón mundial super pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), sí disputó unos Juegos Olímpicos. Fue en Atenas 2004, aunque no pudo conseguir una presea olímpica.



"Me llegó una carta del COM para participar en el proceso a Tokio 2020", revela Mares a este diario. "Pero para mí es una decisión tomada. No voy a ir, ya viví esa etapa y ahora es tiempo de que los jóvenes tengan su oportunidad".



Ninguno de los tres campeones mexicanos dijeron que no asistirían por la peligrosidad de lastimar a un púgil amateur y, en el caso de Álvarez y Estrada, su negativa parece obedecer más a los problemas de los organismos que padecieron en el pasado, que por una situación actual.