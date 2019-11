Campeonato Universitario de Conadeip

Listo voleibol de Cetys para próxima estación

TIJUANA- Los representativos de Cetys Universidad hacen recta final en sus respectivos entrenamientos, de frente a la tercera serie de la temporada en el Campeonato Universitario "Telmex Telcel" de Voleibol CONADEIP.

La siguiente escala será Santiago de Querétaro del 8 al 10 de noviembre: los partidos de Rama Varonil fueron programados en el Gimnasio-Auditorio Tecnológico en Real del Parque, los de Femenil en el Gimnasio Anáhuac en El Marqués.

ZORROS FEMENIL A MANTENER EL PASO

Las dirigidas por Eduardo Murguía arribarán a estas fechas con marca de 4-3 y colocadas en la séptima posición con 11 puntos. Abren enfrentando a Tec CCM (4-3) mañana a las 12:00 horas, siguen contra Tec CEM (5-2) el sábado 9 a las 6:00, luego ante UANL (6-0) el mismo día a las 16:00 y cierran el domingo 10 frente a UP México (0-7) a las 9:00.

Zorros Femenil llegarán a tierras queretanas con jugadoras como Daianne Álvarez, Carolina Nevárez, Natalia Escoto, Erika Orozco, Izabella Ceratti, Ximena Tona o Katherine Ramírez.

"Nos hemos preparado muy bien", mencionó Tona, "nos concentramos primero en la cuestión física, ya que será otro fin de semana de cuatro partidos. Estar rodeadas de tantos equipos motiva también a hacer las cosas mejor, ojalá que la organización del evento sea igual".

MOMENTO DE ZORROS VARONIL PARA ASCENDER

La escuadra bicampeona llegará con 3-3 en el palmarés del torneo, situados en el noveno de la competencia con 9 unidades. El primer partido será ante Anáhuac Xalapa (4-3) mañana a las 8:00, luego contra Tec CEM (3-4) el sábado a las 6:00, más tarde frente a UNAM (0-7) a las 16:00 y cierran contra Tec CCM (3-4) el domingo a las 8:00.

El timonel Óscar Licea convocó a Luis Jaime López, Luis Lizárraga, Jorge Hernández, Isaí Castañeda, Jessiel Gallegos y Eduardo Krauss como parte del equipo que deberá aprovechar estos cuatro compromisos.

"Pienso que nuestro equipo estará capacitado y preparado para los cuatro juegos que tendremos", agregó López, "aceptamos que no tenemos el mismo nivel que mostramos hace un año, pero tampoco somos un rival fácil. Me gusta la buena actitud de mis compañeros en cada punto a favor, por ejemplo. No hay que rendirse cuando se quiere alcanzar un objetivo, hay que dar el cien por ciento".

La página del Campeonato Universitario "Telmex Telcel" en Facebook transmitirá los cuatro juegos varoniles y uno de femenil que tendrá Cetys en Querétaro. También las cuentas oficiales de las instituciones anfitrionas emitirán algunos duelos.