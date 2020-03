Cambios en la Score San Felipe 250

A celebrarse del 24 al 29 del presente

ENSENADA.- Buscando brindar las mejores condiciones a pilotos, equipos y aficionados respecto a la pandemia ocasionada por el coronavirus Covid-19, los oficiales de SCORE International han determinado una serie de cambios importantes para la 34th SCORE San Felipe 250.

Esta justa fuera de camino que es la primera fecha del Campeonato Mundial 2020 de Score International que se realizara del 24 al 29 de marzo, no será cancelada pero si sufrirá algunos cambios, como que los aficionados no tendrán accesos a la revisión mecánica y no habrá junta de pilotos, ni ceremonia de premiación.

A través de un comunicado Score dio a conocer que la revisión mecánica será ahora a puerta cerrada en las instalaciones de El Dorado Ranch, así como el registro de pilotos y de medios de comunicación.

Los equipos solo estarán obligados a desfilar sobre el malecón de San Felipe para el arranque de la carrera.

La premiación ha sido cancelada, los equipos que resulten ganadores podrán recoger sus trofeos en El Dorado Ranch el día domingo.

Actualmente se está llevando a cabo una encuesta con pilotos de las clases TT, Clase y TT Spec para saber si desean continuar con la calificación. De ser SI esta se llevara a cabo el día jueves por la mañana y no el miércoles como estaba originalmente programada, si la respuesta es NO todas las categorías entraran al sorteo de la próxima semana.

Todo el equipo de SCORE International les invita a seguir las instrucciones de las autoridades de salud para ayudar a controlar esta situación lo antes posible.