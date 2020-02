Cálido recibimiento para Edwin Cardona en la Frontera de Tijuana

Afición y directiva dieron la bienvenida al refuerzo Xoloitzcuintle

Tijuana, Baja California.- Este día se realizó la presentación oficial del refuerzo del Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, Edwin Cardona, quien fue recibido por aficionados y la directiva de la Institución Fronteriza en el Estadio Caliente.

La presentación estuvo a cargo de invitados especiales, a primera hora, los aficionados Sergio Chávez, miembro de la Masakr3, Robert Díaz "El Rudo", aficionado que radica en Coachella, California; el popular "Bubu" Emmanuel Cruz, aficionado del Club Tijuana, y Saúl Pérez, un orgulloso portador de XoloPass. Todos ellos fueron quienes salieron este día en representación de toda la afición tijuanense para hacer el anuncio de la llegada del futbolista colombiano Edwin Cardona.

Tras una amena charla con el refuerzo colombiano, entró en escena el Director General Deportivo, Ignacio Palou, quien entregó en conferencia de prensa el jersey con el #15, el cual portará Cardona en el presente Clausura 2020.

"Fue una oportunidad de poder sumarnos, para el Club sumar gente de su calidad y para el permitirle que su carrera regrese al buen camino y el pueda volver a selección", adelantó Palou. "El Club Tijuana te abre las puertas Edwin y sumarte con el objetivo de conseguir logros importantes", agregó Palou.

"En nombre de la Masakr3, primero por traer refuerzos que nutren al grupo y también por darnos el privilegio de en nombre de la afición darle la bienvenida a Edwin", añadió Sergio Chávez.

"Gracias a la directiva por invitarnos, por darle un poco de luz a los aficionados que muchos quisieran estar aquí y hoy nos toca representarlos, darle la bienvenida y verlo portar nuestros colores en lo personal es algo muy grande", comentó Robert Díaz "El Rudo".

"Gracias Edwin por platicar con nosotros. Esperamos que la rompas como decimos, y todo el éxito del mundo", destacó Emmanuel Cruz.

"Primero darle las gracias al club por dejarnos estar presentes en esta ocasión especial, con un refuerzo de la calidad de Edwin, somos fan desde el inicio del club y estamos siempre en las buenas y en las malas", dijo Saúl Pérez.

El delantero sudamericano habló de lo que significa para su carrera el llegar al Club Tijuana y confía en que esta nueva sociedad traerá muchas alegrías para ambas partes.

"Primero agradecido con dios por darme la oportunidad, estaba con mi familia y me llamaron, mostraron un gran interés y eso es lo que uno hace que tome en cuenta a un club, me recibieron como familia, todo se hizo en menos de un día, agradecido por el esfuerzo por traerme esperemos que no sea solo un año y hacer crecer este gran club", comentó Cardona.

"Edwin seguramente va a aportar mucho futbol, creo que pueden engranar bien con su equipo y sus compañeros, pero seguramente nos dará muchas alegrías acá y el viene a sumarse a un equipo y eso es lo más importante", finalizó el Director General Deportivo Ignacio Palou.