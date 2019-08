Buzos y Pescadores ante Manchester

Del futbol Femenil de Pórticos

ENSENADA.- Tremendo duelo de mucha garra se espera este día a partir de las 17:20 horas, cuando salten a la cancha de la unidad deportiva de Pórticos los cuadros de Manchester y Buzos y Pescadores, para definir el título de campeón del futbol Femenil de Pórticos Del Mar.

Esta será la tercera final consecutiva que protagonizan estos conjuntos, siendo el campeón actual el Manchester y la primer final fue ganada por las chicas de Buzos y Pescadores, así que este día saldrán a demostrar quién es el mejor.

La escuadra de Buzos y Pescadores cuenta con la experiencia en la portería de Rosario Leal y en su cuadro con Karla Valdovinos, Paola Cruz, Gabriela Victorio, Ariadna Valdez, Liz Macías, Rosa Cuevas y Yohana Moreno.

En tanto que el actual campeón defenderá su título con Gabriela Dichi cuidando la portería y buscando los goles con Kary Hernández, Liliana Guevara, Yesenia Gutiérrez, Susan Sevilla y Adriana Peralta.

Al término del duelo de la final se hará entrega de los respectivos reconocimientos a los mejores del torneo.

Sábado

Cancha Pórticos

15:20 Kinessia vs Galaxy

16:00 Fénix vs Las Tamayo Por Tercer Lugar

16:40 Panteras vs Aguilas Blancas Final de Repechaje

17:20 Buzos y Pescadores vs Manchester Gran Final