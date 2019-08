¡Buscan la gloria!

Varias "guerras" se esperan hoy en el Auditorio Municipal

TIJUANA. - 26 boxeadores buscarán probar la miel de la victoria este viernes 30 de agosto en elmarco de la velada de box profesional "Friday Night Fights" en el Centro de Eventos Tijuana, teniendo como pelea estelar el duelo entre Jesús "Tanque" Molina y Luis "Birrias" Rodríguez.

"Tanque" tiene palmarés de 6 victorias de las cuales 4 han sido antes de límite con 1 derrota y 1 empate para 28 rounds como boxeador profesional y un porcentaje de nocaut de 50.

"Birrias" tiene 32 peleas como profesional para 111 rounds como peleador, así que tiene mucha experiencia.

El primero registró un peso de 107 kilógramos, mientras que el segundo 1 kilo más, así que no habrá tanta diferencia en este aspecto.

En la pelea semifinal habrá un combate donde no hay mañana, se verán las caras Misael "Mimosos" Sánchez y Juan Luis López Alcaraz también en peso completo a seis rounds. El primero registró en la romana 130 kilógramos y el segundo 135.

El ganador podrá seguir peleando, mientras que el perdedor se irá suspendido por la Honorable Comisión de Box, Lucha Libre y Kick Boxing de Tijuana.

Otra pelea que llama la atención es el duelo entre Hanzel Martínez y Miguel Alfonso García, que se verán a las 6 vueltas. Ambos registraron 60 kilógramos

Peleas de la velada

Jesús Molina vs. Luis Rodríguez

Misael Sánchez vs. Juan Luis Alcaraz

Hanzel Martínez vs. Miguel Alfonso García

Reynaldo Russeel vs. Alejandro León

Leyvi Castellón vs. Rosa Guadalupe Zavala

David Potrero vs. Antonio Munguía

Anthony de Bruijn vs. José Luis Olivas

Abraham Flores vs. José Rodríguez

Rubén Rodríguez vs. Luis Cueto

Javier Potrero vs. Marcos Ochoa

Oscar Gaytan vs. Román Madero

Jesús Rizo vs. Adán Alvarado