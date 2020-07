Busca H. Comisión de Tijuana que se fomente al talento local

Se hizo una reunión a través de Zoom

TIJUANA. - Ante la presencia del presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán y el ex boxeador profesional Erik "Terrible" Morales, el ingeniero Carlos Labastida, presidente de la Honorable Comisión de Boxeo, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas de Tijuana, manifestó que los principales objetivos en su administración es la salud de los boxeadores y que las empresas promuevan el talento local para estar más cerca de que haya campeones mundiales.

"La fórmula mágica es que en las funciones haya 50 por ciento de peleas mexicanas, dado que antes no se cumplía con este aspecto. Estamos pasando por una crisis en Tijuana, donde no hay peleadores, no hay rivales, es decir, no hemos apoyado al talento local, no se conoce ya el talento local", comentó Labastida durante su intervención en la reunión que se hizo a través de Zoom, donde también estuvo presente el Comisionado de Boxeo, Jesús González.

"También es regresar la integridad a la plaza de Tijuana, que es el número uno a nivel mundial, por algo han salido 17 campeones hechos en esta ciudad y ahorita estamos pasando por crisis de peleadores", agregó.

Como parte de este objetivo, el pasado 25 de febrero se dio a conocer los requisitos para hacer una función de boxeo en Tijuana que, entre otras cosas, son: las veladas serán de 15 peleas o 72 rounds como máximo, se incluye 2 peleas emergentes por si se caen algunas.

La solicitud de la cartelera se entrega 20 días antes, donde se incluya la pelea estelar; siete días esté completa, además de que los peleadores que tengan 8 o más peleas perdidas seguidas deben de presentar un estudio especializado para no tener ningún problema y la bolsa de la sanción se cobra al final de la velada.

Actualmente, por la nueva normalidad, en la ciudad de Tijuana se aceptó el protocolo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), donde sólo se pueden autorizar 8 peleas como máximo.

"Nuestro protocolo es para que los promotores no tengan ningún problema, levanten su marca y tengan la oportunidad de hacer un campeón mundial", sentenció Labastida.

Recomienda CMB la formación de un comité

"Me gustaría que se formará un comité de personas fuera del estado de Baja California de probado conocimiento del deporte y podemos hacer como un caso práctico. Tenemos que entender que esto del Covid-19 es un aspecto global y ha cambiado por completo, simplemente los protocolos de sanidad son un filtro, que antes no existía. Tenemos que evaluar y que este grupo haga una serie de recomendaciones, pero el objetivo de la reunión es que los promotores de boxeo modifiquen criterios para que se logre un orden general, dado que este es un mundo muy chico, tenemos que salir todos hacia un mismo camino", recomendó Sulaimán.

Tijuana es una plaza importante en el país: Morales

"Lo que queremos es que se regule el boxeo, Tijuana representa algo importante a nivel mundial y tenemos que hacerlo valer como tal, tenemos que darnos el valor como peleadores, entrenadores, promotores y comisión. Nosotros tenemos que estar seguros que lo que se autoriza en Baja California esté bien hecho y es a favor del crecimiento de los boxeadores. La meta principal es el desarrollo de los boxeadores", indicó Erik Morales.