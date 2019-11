Boxeo de Lujo en Baja California

La primera pelea de campeonato mundial en B. C. Se hizo en el gimnasio Fausto Gutiérrez de Mexicali

ENSENADA.- Los gritos me sacaban de mi estrés laboral me hacían sentir la alegría real y me embotaban los sentidos, todo este jolgorio enmarcaban el espectáculo que estábamos por presenciar, era algo trivial y no de verdad era todo lo contrario, nos encontramos en la mejor época del boxeo en Baja California era lo que podríamos decir, que estábamos en el clímax del boxeo en Baja California eran los finales de los 80 y Baja California contaba con campeones mundiales en diferentes categorías y verdaderos estrellas mundiales en cada municipio ENSENADA tenia a RAMON MARCHENA como campeón, TIJUANA contaba con el JUAN JOSE "Dinamita" ESTRADA y RAUL "El Jibaro" PEREZ y el mejor de todos los esa época ERICK "El Terrible" MORALES, Mexicali a JORGE "El Maromero" PAEZ una figura también a nivel mundial por su espectacularidad en vestimenta y peinados una verdadera figura mediática independiente, de campeones nacionales como RAFAEL "El Caballo" CORONA JUAN "Idi Amin" HERNANDEZ y así sin equivocarme en esa época en la Baja California veíamos el mejor box de México mas cuando la ciudad de México se caía como espectáculo el deporte del box, Mérida y Tijuana asumían el liderazgo, siendo Tijuana quien se llevaría la mejor parte por su alto nivel de salarios.

Era pues la Baja California la meca del boxeo y las combinaciones eran de alto impacto todos querían venir a BAJA CALIFORNIA a pelear contra los locales, vimos peleas de campeonatos nacionales, mundiales, tanto en Mexicali como en Tijuana, los campeonatos mundiales en esa época no llegaron a Ensenada ni a TKT tal vez nos hicieron falta los promotores como IGNACIO HUIZAR y GUILLERMO MAYEN en Tijuana ó JOE HURTADO en Mexicali que fueron artífices del boom deportivo de Baja California.

Salvo que los aficionados mas conocedores me podrán corregir y mostrar que sucedió antes, yo recuerdo como la primera pelea de campeonato mundial cuando VICENTE SALDIVAR perdió el campeonato mundial pluma frente al japonés KUNAKI SHIBATA siendo apenas el segundo descalabro en la brillante carrera del ZURDO DE ORO un 11 de diciembre de 1970 en una pelea que tuvo un principio extraño y le costó la derrota a el mexicano pero esa es la primera pelea de campeonato que yo recuerdo en Baja California, si ha habido boxeadores como IGNACIO "El Zurdo" PIÑA ó GASPAR "El Indio" ORTEGA que han peleado por un campeonato del mundo, pero no en Baja California, pero aquí para mi entender esta fue la primera pelea de campeonato del mundo en BAJA CALIFORNIA esta pelea se llevo a cabo en el auditorio FAUSTO GUTIERREZ MORENO.

Recuerdo que por esos azahares de el destino cae en la ciudad de Mexicali la pelea de campeonato mundial, siendo la pionera de muchas mas que se realizarían en baja california una pelea de trámite de un campeón mundial solido frente a un joven boxeador José "Pipino" Cuevas quien contra Ángel el cholo Espadas una pelea que lucía dispareja pues mientras venia el campeón de una serie de victorias el retador venia de una derrota contra el halcón Andy Price pero Pipino lo noqueo cuantas veces lo tuvo enfrente 3 veces y las tres lo tumbo en el segundo la primera en 10 la segunda y en el 11 la tercera y así empezaba baja california a sonar a nivel mundial luego recuerdo a Guadalupe Aquino que residía aquí en Tijuana como se corona campeón mundial el nativo de chihuahua Haciendo nuevamente sonar el nombre de baja california pero como que hacía falta un campeón de baja coronado en baja y eso vino a ser Juan nacido en Tijuana, Baja California un 28 de noviembre de 1963 y es precisamente de la mano de su manager ROMULO QUIRARTE que logra el campeonato mundial de peso gallo de la AMB frente a el venezolano BERNARDO PIÑAGOS en el toreo de Tijuana un 28 de mayo de 1988 un campeonato ganado a base de trabajo no solo del dinamita si no de todo un equipo que trajo al campeón para que Tijuana tuviera una pelea de campeonato con un ídolo regional y un campeón mundial de ahí siguieron mas muchos como el primer bicampeón mundial RAUL "El Jibaro" PEREZ JOSE "El Gallito" QUIRINO, JORGE "El Maromero" PAEZ, MANUEL "Mantecas" MEDINA, ERICK "Terrible" MORALES, VICTOR BURGOS, ALEX TERRA, GILBERTO ROMAN, JUAN "El Kid" MEZA, JAVIER "Changa" MARQUEZ, RAFAEL "Rafles" GUTIERREZ, JESUS "Chucho" PIMENTEL, GERARDO "Güero" FERRAT, RAUL "Chango" SORIANO, ANTONIO "Tony" MARGARITO, JAQUI NAVA, ROBERTO "Mako" LEYVA, ANTONIO DI MARCO, HUMBERTO "Zorrita" SOTO, BRENDA BONITA FLORES, KENYA ENRIQUES, JAIME MUNGUIA, eso sin contar que El Cesar del boxeo JULIO CESAR CHAVEZ peleo 14 veces en Tijuana y JORGE "Travieso" ARCE también hicieron parte de su carrera en este estado.