"Bofo" Viedas en la estelar de War Boxing Promotions

La velada es este sábado

TIJUANA. - Este martes, se presentó la velada de boxeo profesional organizada por War Boxing Promotions de Ernesto Neri que se llevará a cabo este sábado 16 de noviembre en el Gimnasio Independencia.

"Hemos hecho una gran velada, en parte, quiero agradecer al licenciado Carlos Labastida, presidente de la Honorable Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas, por todo el apoyo para este evento, que es muy importante para War Boxing Promotions", comentó Neri.

Se dio a conocer que la pelea estelar será entre Luis Ángel "Bofo" Viedas y Jorge Alfredo Pitta a 8 rounds en peso pactado máximo de 60 kilógramos.

Es la cuarta pelea del 2019 de "Bofo", tras su regreso en febrero pasado, luego de casi 2 años de ausencia, dado que su última pelea antes de este año fue el 2 de marzo del 2017 venciendo a César Ramírez por decisión mayoritaria.

Las tres victorias de este 2019 fueron ante Jesús Manuel Sandoval, Roberto Meza y Artemio García, a los dos primeros les ganó por decisión unánime, mientras que al último por nocaut.

Ángel cuenta con palmarés de 25 victorias de las cuales 9 han sido antes del límite con 9 descalabros y 1 empate para 139 rounds como boxeador profesional y un porcentaje de nocaut de 25.71, mientras que Pitta tiene 28 peleas profesionales.

En la pelea semifinal, el "Consentido de Tijuana", Emilio Bojórquez, se verá las caras con Iván Chavela a seis rounds en peso máximo de 63 kilos con 500 gramos.

La tercera pelea en importancia de la noche será entre Ángel Bárcenas y Benjamín Solares a seis rounds en peso pactado de 55 kilógramos.

Ángel tiene palmarés de 9 victorias de las cuales 4 han sido por la vía del nocaut con 4 derrotas y 1 empate para 53 rounds como boxeador profesional y un porcentaje de nocaut de 28.57, mientras que Benjamín tiene 18 peleas profesionales.

Peleas de la velada

Luis Ángel Viedas vs. Jorge Alfredo Pitta

Emilio Bojórquez vs. Iván Chávelas

Ángel Bárcenas vs. Benjamín Solares

Joshua Conley vs. David González

Anthony Reyes vs. Antonio Bustamante

Keyber González vs. José Iñiguez

Joniker Tovar vs. Miguel Zapata

Andrew Segura vs. Isaac Galindo

Alonso Icedo vs. Diego Olivar

James Early vs. Miguel Villalobos

Mac Barnes vs. Juan Manuel Sandoval

Maximiliano Arredondo vs. Isaac Vázquez

Alejandro Higuera vs. Héctor Aguilar

Avoran Graham vs. Jonathan Fuentes

Czarina Mccoy vs. Alexa Núñez