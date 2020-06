Betsiel Hernández deja Querétaro y se marcha a Tijuana

Pese a la salida del técnico Gustavo Quinteros y su plaza aún vacía, el Tijuana no pierde el tiempo para nutrir su plantilla y quedarse con los derechos de algunos jugadores del Querétaro, como Ariel Betsiel Hernández.

El defensa mexicano, quien ya se despidió de los Gallos en un emotivo mensaje en redes sociales, mostró entusiasmo por su pronta mudanza con los Xolos.

"Primero, agradecer al Querétaro por tantos años, siempre me trataron bien y a mi familia también, ahora toca ir a Xolos, ahí nos dirán qué procede para el torneo", reveló Hernández a EL UNIVERSAL.

Betsiel se unió en 2011 a las juveniles del Querétaro y debutó el 18 de agosto de 2012, contra el América. Otros equipos a los que reforzó en calidad de préstamo fueron el San Luis, Tapachula y Cimarrones.

Eso sí, el lateral izquierdo no evita sentir tristeza por despedirse del club que lo impulsó al profesionalismo.

"En lo sentimental me voy poco triste, pero con fe, por saber que un equipo se interesó en mí, ahora toca estar 100% metido porque es muy importante para mi carrera", agregó el jugador de 25 años de edad.

Además de Hernández y Jordi Cortizo, otros gallos que perfilan para integrarse a las filas del Tijuana son Marcel Ruíz y Jaime Gómez.

