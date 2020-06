Benjamín Galindo despertó y ya dijo algunas palabras

Los médicos consideraron que ya estaban en tiempo para despertarlo, sacarlo del coma inducido y analizar su comportamiento

CIUDAD DE MÉXICO. - Desde este sábado Benjamín Galindo ya está despierto y se le retiró el respirador, lo cual es una excelente noticia, así lo calificó el cuerpo médico que ha estado al cuidado de la salud del "Maestro". Incluso el exfutbolista ya pudo expresar algunas palabras y, con algunos problemas, pero respondió.

Al inicio de semana le comenzaron a disminuir los medicamentos que lo mantenían dormido y desde el viernes se los retiraron por completo. Los médicos consideraron que ya estaban en tiempo para despertarlo, sacarlo del coma inducido y analizar su comportamiento. En la semana Galindo respondió a ciertas pruebas que le hizo el cuerpo médico, tenía sensibilidad, respondía apretando la mano, intentó hacer ciertos movimientos y este sábado, ya despierto desde que fue operado, respondió como lo esperaban los médicos.

Rafael Ortega desde el inicio del proceso se ha mostrado optimista, más ahora que los avances han sido positivos y tiene argumentos para pensar, que saldrá todo muy bien, no solamente porque la operación fue un éxito, sino porque se han ido sumando más factores positivos. "Todos estamos con la ilusión, tenemos mucha fe que Benjamín se recupere, que esté al máximo de sus capacidades. Tenemos mucha fe en que la vitalidad de Benjamín le permite irse recuperando, será lento, pero va. Antes de entrar a su procedimiento, Benjamín me reconoció, me llamó por mi nombre. Benjamín está en muy buenas manos", afirmó.