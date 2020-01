BC conforma la preselección de boxeo

Baja California planea su primera concentración del 7 al 9 de febrero, con miras al Regional 2020 en Sinaloa

MEXICALI, Baja California, 29 de enero de 2020.- Baja California ha conformado la preselección estatal de boxeo en camino a Nacionales Conade 2020, en la que figuran 38 peleadores.

De acuerdo al reporte de la Dirección de Desarrollo del Deporte del INDE, los preseleccionados tendrán concentración estatal entre el 7 y 9 de febrero, tentativamente en esta ciudad, en la que planean llevar a cabo 11 peleas eliminatorias para conformar la selección que competirá en la etapa Regional 2020.

El INDE, que tiene en la Dirección General a David González Camacho, en coordinación con la Asociación Estatal de Boxeo de Aficionados, seguirán de cerca de las peleas de eliminatoria, siendo tres combates en la categoría Infantil Mayor, seis en Juvenil Menor y dos en femenil.

En Infantil Mayor pelearán por un lugar en la selección estatal, Andrés García vs. Diego García en 52 kilos, Roberto Osorio vs. Omar Robles en 75 y Felipe Sarabia vs. Luis Barraza en +80; en femenil, Alison Núñez vs. Leticia Martín en 54-57 y Daniela Torres vs. Paola Valenzuela en 57-60.

En Juvenil Menor, en las peleas eliminatorias estarán Adrián Rodríguez vs. Abraham Fuentes en 52 kilos, José Salas vs. Juan Meza en 56, Kevin Barrón vs. Pedro Ramírez en 60, Brian Landeros vs. Martín Martínez en 69, Carlos García vs. Alvin Escobar en 75 y Juan Martínez vs. Brandon Martínez en +91.

Como preseleccionados estatales, en Infantil Mayor, figuran Noé Martino, Saúl Mendoza, Jesús Sánchez, Miguel Méndez, Alex Guillén, Germán Ramírez, Francisco Osuna, Samuel Medel, Christian Valdez e Imanol Hernández; en Juvenil Menor, Omar Rosiles, Josué Meza y Jesús Araiza.

Y en el boxeo femenil, Alicia Sánchez, Karla Castillo y Angela Laureano Martínez ya tienen su lugar en la preselección de Baja California, entidad que enfoca su trabajo hacia el Regional de Boxeo 2020, a realizarse del 12 al 15 de marzo en Sinaloa.