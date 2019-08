Baleros y Ruedas a consumar la hazaña

En la Vuelta de 4tos. de final de Sabaditos

ENSENADA.- El conjunto de Baleros y Ruedas de Ensenada saldrá este día en punto de las cinco de la tarde a la cancha Premier en busca de consumar la hazaña de dejar fuera al líder Aduana, al jugarse los cuartos de final del torneo Sabaditos que promueve la Liga Premier de futbol Siete.

Luego de haberse jugado los primeros 40 minutos del partido de Ida, los baleristas sacaron ventaja de 2 goles por 1 sobre los colonos de La Aduana que fueron los super líderes del certamen sin conocer las derrotas y lo vinieron a sentir en la Ida de los cuartos de final a manos de Baleros y Ruedas que fue el último en clasificar a esta fase.

Los que ya tienen un pie dentro de las semifinales son las escuadras de Taller El Meño que llega con ventaja de 6-4 sobre Casa Granados y Playa Azul teniendo pizarra de 6-1 ante los aguerridos de la Hermandad.

Así que de la jornada de este día estarán saliendo los 4 equipo protagonistas de las semifinales del Torneo de Sabaditos.

Vuelta de Cuartos de Final

Cancha Premier

15:00 Amigos del Tony vs Coras

16:00 Taller El Meño vs Casa Granados

17:00 Baleros y Ruedas Ensenada vs Aduana

18:00 Hermandad vs Playa Azul