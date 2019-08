Baja Nay por el segundo ante Barbería Zacatecas

Van por boletos a las semifinales

MANEADERO.- Este domingo a partir de las 10 de la mañana sobre el terreno de juego del campo Rubén Sánchez Legaspy se llevaran a cabo tres partidos de postemporada de la categoría de Primera Fuerza del certamen oficial Abierto 2019 de la Liga Rural de beisbol de Maneadero, en series a ganar 2 de 3 encuentros.

En el primero a las 10 de la mañana se enfrentan en el primero de la serie los líderes del torneo Barwasheros que terminaron con 7 triunfos y 1 descalabro ante los Tomateros que fueron el sexto lugar de las posiciones con marca de 3 ganados y 5 descalabros, serie que tiene como favoritos a los lideres.

En el segundo programado a las 13:00 horas la novena de Baja Nay saldrá en busca del segundo triunfo sobre Barberia Zacatecas, ya que los Nay se adjudicaron el primero con pizarra de 7 por 1, con victoria para Omar Hernández con relevos de Jesús Castellanos, Rolando Inzunza y Francisco Gutiérrez, con derrota para Pedro Herrera.

En el tercer cotejo medirán fuerzas los equipos de Marlins que fueron los sublíderes del certamen con record de 7 ganados y 1 perdido y Cazadores que terminaron con 5 triunfos y 1 descalabro.

Programación

Campo Rubén Sánchez Legaspy

Sábado

19:00 El Polvorón vs Los Ponce Segunda B

Domingo

10:00 Barwasheros vs Tomateros Play Off Mayor

13:00 Barbería Zacatecas vs Baja Nay Play Off Mayor

16:00 Marlins vs Cazadores Play Off Mayor

Lunes

19:00 Nazarenos vs Snack Caren Segunda A

Martes

19:00 El Polvorón vs Rockies Segunda B