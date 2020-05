¡Auditorio Zonkeys recibe gran apoyo!

Apoyemos a Tijuana hizo una alianza con "This About Humanity"

TIJUANA.- Ante la necesidad imperante de obtener más recursos para combatir la contingencia COVID19 en Tijuana; la iniciativa Apoyemos a Tijuana realizó una importante alianza con el organismo This About Humanity, para hacer un esfuerzo de recaudación tripartito con el objetivo de recaudar $150,000 dólares; con el fin de poder continuar con el abastecimiento de equipamiento de protección para hospitales públicos así como el mantenimiento del próximo hospital auxiliar Covid19, que se encuentra dentro del Auditorio Zonkeys.

This About Humanity es un movimiento establecido, hace casi dos años, inicialmente para crear conciencia acerca de, y recaudar fondos para los niños y familias separadas/reunificadas en la frontera México-Estados Unidos. La comunidad de seguidores de TIAH incluye a importantes gestores e influenciadores del Norte y Sur de California, así como de Baja California.

Con la situación regional tan delicada por la contingencia, especialmente en Tijuana, fue lo que motivó a la asociación This About Humanity para acercarse con Apoyemos a Tijuana con la meta de sumarse para buscar una mayor recaudación de fondos económicos, ante las necesidades apremiantes que se tienen para combatir la epidemia en esta zona fronteriza. Producto de esta alianza, se desarrolló un innovador esfuerzo tripartita entre ambos organismos ¨Tijuana 2:1 Matching Grant¨; de esa forma, al lanzar esta campaña social, por cada dólar que la gente done mediante ese esfuerzo, ambas organizaciones lo triplicarán. Con base a esta mecánica, la meta es recaudar $50,000 dólares, los cuales serán replicados por ambas organizaciones, para lograr así un esfuerzo tripartita y llegar a la gran meta de obtener $150,000 dólares.

Con estas donaciones, Apoyemos a Tijuana podrá continuar con sus 2 metas: Abastecer a 500 médicos y personal de salud en hospitales públicos, con materiales de protección médica, así como todos los insumos que requerirá el hospital auxiliar Covid19 que contará con alrededor de 100 camas. Entre las compras que se realizan para abastecer y cuidar al sector salud, se encuentran materiales como guantes, gafas, cubrebocas N95, mascarillas, y muchos otros más materiales de una extensa lista, la cual está publicada en el sitio web de la iniciativa de Tijuana.

Este esfuerzo binacional, lo estará realizando, tanto This About Humanity en Estados Unidos, como en México, Apoyemos a Tijuana, para promover la aportación de la sociedad de ambos estados y de otras partes del mundo, con el apoyo de ICF (The International Community Foundation) con quienes ya en su capítulo México, la iniciativa tijuanense ha venido trabajando en los esfuerzos de recaudación.

El enlace directo para donaciones es: www.bit.ly/HelpTijuanaMatchingGrant Es por ello que se invita a donar a toda la gente de ambos lados de la frontera, pues estamos convencidos que la pandemia debe ser aminorada para todos los que vivimos en esta región. Al ser una misma región, lo que ayuda o afecta a un lado, del otro también recibe el impacto. Es por esta razón que Apoyemos a Tijuana, ICF y This About Humanity se unen para cuidar por la salud de Tijuana.